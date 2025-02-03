司機驚覺車輛定速巡航失效、剎車失靈高速狂飆　湖北交警隔空救援

2月1日凌晨，司機趙某在高速公路上準備將車輛降速駛入服務區時，發現剎車失靈，定速巡航功能失效，只能一邊控制高速狂飆的車輛，一邊緊急向湖北高速交警六支隊指揮中心求助。

交警接報後立即出動全程護送，先讓趙某將車輛駛往車流量較少的道路，再向車輛售後人員請教解決方法。歷時一小時後，趙某最終在交警的指導下成功自救。



湖北高速交警介紹，2月1日凌晨5時11分，六支隊指揮中心接獲司機趙某報警求助，稱其因駕車疲勞，原打算駛入枝江服務區內休息，但臨近服務區準備降速時，發現車輛剎車失靈，定速巡航功能也無法取消，車速一直保持在90km/h。

趙某在高速公路上發現車輛剎車失靈，定速巡航功能失效，緊急報警求助。（影片截圖）

湖北高速交警三支隊指揮中心。（湖北高速交警）

六支隊指揮中心立即安排民警尾隨護送，並鳴笛喊話周圍車輛注意讓行。根據失控車輛實時行駛線路，同時聯繫三支隊指揮中心共同處置。

交警一邊安撫趙某情緒，讓他保持冷靜，一邊提醒他重點關注里程樁號，隨時告知實時位置，並在研判路面的車流量後，引導趙某由滬渝高速駛入車流量較少的沙公高速。

同時，交警聯繫該品牌車輛售後人員請教自救方法，並透過電話隔空引導趙某自救。6時22分，失控車輛速度成功降速，最終安全停在沙公高速的路肩。