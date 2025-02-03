春運｜內地返程大塞車導航「一路紅」　武漢返深市民呻「堵麻了」

距內地春節假期結束還有2日（至2月5日），昨日（2日）開始，不少民眾在社交平台發文表示，已踏上返程之路，但被堵在路上。有返回廣東的民眾吐槽，「回深圳堵麻了」、「塞到懷疑人生」。



據廣東交警預計，2月3日至2月5日（初六至初八）將迎來返程高峰，公布擁堵的路段、收費站、車流較飽和服務區，以及充電設施利用率高的服務區，保障民眾返程暢通。



為避免返程擁堵，有許多人從大年初三、初四就開始返程。2月1日下午，一名IP地址顯示為湖南的博主發帖稱，本想大年初三提前返程未成行，大年初四回廣東，結果堵在路上。

圖片顯示，前方車輛亮著紅色尾燈，駕駛室中控屏上，導航軟件上很長一段線路已變紅色，提示道路擁堵。導航信息顯示，車子正行進在G0422高速路（武深高速）上，距炎陵服務區還有40公里左右。

據廣東台民生頻道報道，2月2日下午3時許，樂廣高速南行長基嶺隧道發生擁堵，車行緩慢。報道稱，隧道內3條車道都有車輛排成長龍，正緩慢前行。導航顯示，大約有五六公里擁堵，通過該隧道需半小時左右。

據內地高速收費政策，春節假期與除夕當天，全國7座及以下小客車高速公路免費通行。免費時間從2025年1月28日（除夕）0時起至2月4日（正月初七）24時止，共計8天。

據廣東交警預計，2月3日至2月5日（正月初六至正月初八）將迎來返程高峰，並公布廣東省春運期間較為擁堵的路段、收費站、車流較飽和服務區，以及充電設施利用率高的服務區。提醒民眾盡可能提早出行，提前了解最新路況信息，並通過導航系統選擇最佳出行線路，及時繞行易堵路段。