大年初一祠堂燒炮仗出事！新Benz燒剩骨架 美女車主淡定舉V影相
撰文：ETtoday
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江西省九江市日前發生火燒車意外，一名女車主開着平治（Benz）房車回村過年，沒想到愛車遭到村民鞭炮引起的火勢波及，整輛燒成廢鐵。不過她並沒有因此生氣，而是在愛車的骨架旁擺出「V」字的手勢拍照，淡定的態度令許多網友看傻眼。
即睇事發經過：
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綜合內地媒體報道，這名熊姓美女於1月29日開着豪車回村，與另一輛日系私家車一同將車輛停放在祠堂前。不料當時許多村民在祠堂放鞭炮，鞭炮的碎屑落在日系私家車上，隨即引發大火，熊女的平治因此遭到波及。
由於火勢發展迅速，還不斷伴隨爆炸聲出現，村民受到驚嚇，全都躲得遠遠的，並且大喊「着火了，快來滅火」。遺憾的是，火勢一發不可收拾，等到成功撲滅時，2輛車都只剩下骨架。
對此，熊女並沒有驚慌失措，表現得相當從容，還在愛車的骨架旁比出「V」及「讚」的手勢拍照，並且向大家祝福「祝大家新的一年紅紅火火。」
熊女對此表示，當時車輛停放在祠堂前約30分鐘，突然被告知愛車起火了，實在有點無奈，畢竟新車買到現在也只有一年左右，後續再跟保險公司協商該如何賠償。
不少內地網友看見熊女的淡定態度，不禁傻眼回應：
．「不要難過了姐姐，車沒了至少車貸還在」
．「心態真的好」
．「第一次看到車被燒了還那麼開心」
．「這大戶人家過節就是豪氣，燒真車啊！」
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