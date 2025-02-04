「拐子婆」余華英案受害者事隔30年回鄉認親　全村放炮仗歡迎

2月3日正月初六，貴州省清鎮市，經歷了30年的漫長等待，曾經的余華英拐賣案受害者王能能終於回到故鄉，與母親張榮仙及家人團聚，全村的炮仗聲響起，熱烈迎接這一刻的到來。張榮仙在等待兒子回家的同時，心中卻充滿了遺憾。她的大兒子王艷龍雖然被找到，但至今無法回家認親，令這次的團圓增添了一絲苦澀。



上世紀90年代初，張榮仙與丈夫攜三子前往安順市打工。1994年農歷九月初三，當時6歲的王艷龍和4歲的王能能在外遊玩卻遲遲未歸，夫婦倆心急如焚，四處尋找卻始終沒有結果。此時，家中一位女租戶也神秘失蹤，屋內的東西都沒有帶走，張榮仙懷疑她與兒子的失蹤有關，因兒子曾去對方家中玩過。

夫妻倆報警後，警方卻無法找到有效線索。隨著時間的推移，丈夫因精神重擔而多次輕生未遂，最終因酗酒導致重病，張榮仙只能獨自打工與尋找兒子。由於怕兒子們對童年沒有印象，張榮仙在網上反覆講述兩個孩子的經歷，「爸爸媽媽當年在汪家山村公廁旁邊做煤巴賣，你們兄弟倆學著拿起盒子印煤巴，小手和臉玩得黑黑的」，「小龍龍，你最愛吃肉了，哪怕晚飯再晚你都要等。王能能，你經常不吃晚飯，天黑就睡了」。

一家人早年全家福，前排右為王艷龍，左為王能能。（極目新聞）

轉眼間來到2023年8月，浙江警方在工作中意外發現王艷龍的DNA，並確認他在河北邯鄲被拐。不過他希望等情況好轉再認親，夫妻倆無奈等待，同時堅信王能能也在邯鄲。

期間，余華英拐賣楊妞花案進行了庭審。無論是作案時間、作案手法還是拐賣路線，該案與王艷龍、王能能被拐案都十分相近。張榮仙懷疑兒子們是被余華英所拐，當年在汪家山村突然消失的女人正是余華英。

隨後，貴陽警方利用人臉識別技術，確定了王能能的身份，並證實兄弟倆都是被同一人拐賣。據了解，王能能在邯鄲過得不錯，已結婚並育有四子，並與母親保持聯繫，還在警方見證下進行了一次視象通話。2024年10月，楊妞花回貴陽出席余華英案庭審時，王能能還托對方給母親捎回一銀鐲子，並承諾盡快回貴州和父母團聚。

張榮仙夫婦（紅圈示）出席余華英案庭審。（央視新聞）

2月3日，王能能帶著一名兒子回到清鎮，與母親、弟弟等家人重聚。張榮仙在見到兒子及從未謀面的孫子時無法抑制激動，並為他和孫子戴上紅花，帶他們祭拜祖先。張榮仙表示，王能能的樣子與小時候相似，讓她一眼就認了出來。

王能能回憶起被拐的經歷仍然模糊，只記得是坐了很久的車離開的，但他表示會努力照顧好兩邊的家人。目前，王能能在邯鄲承包工程，其妻子開個小餐館。張榮仙的小兒子也表示，家人對於這次團圓期待已久，大家都非常高興，「二哥和我長得很像，一看就是一家人」。

王能能與家人重聚。（極目新聞）

張榮仙非常激動，帶他們祭拜祖先。（極目新聞）

王能能（右二）與兒子回家認親。（極目新聞）

目前，王艷龍仍未回家認親，但張榮仙和小兒子表示會給他時間，期待全家能夠早日團聚。

另外，人販子余華英已於去年12月19日被貴州高院判處死刑，張榮仙希望能夠早日執行這一判決，為家人帶來一絲平靜。