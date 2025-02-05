山西大同古城店鋪未按要求徹夜亮燈　竟遭執法人員強行撬鎖開燈

春節期間，山西大同倡議商戶延長營業時間，並開啟店鋪燈光。然而周一（3日），大同古城一商戶因未按要求開燈，竟遭到多名工作人員撬鎖進店開燈，引發關注。事件當事人岳先生周三（4日）表示，目前此事尚未得到妥善處理。大同市平城區委辦工作人員則表示已關注，事件確實不合適，正在處理中。



根據現場閉路電視畫面顯示，當晚多名身穿制服的工作人員聚集在店鋪門外，其中幾名消防員正在使用工具撬門。隨著一聲剪斷的響聲，店鋪的門被打開，隨後七名工作人員進入店內將燈光打開，最後由兩名身穿熒光綠制服的工作人員將店門鎖上。

身穿制服的工作人員聚集在店鋪門外，之後強行開燈。（極目新聞）

岳先生透露，事件發生在深夜，他的店鋪被撬鎖進入後，目前仍未獲得合理解決。另一位商戶則表示，春節前曾接到通知要求開燈，但其店鋪外的燈箱已被要求拆除，現在又被要求開燈，只能勉強將門頭燈打開。

被撬的門鎖。（極目新聞）

據報道，當地政府在春節期間倡議商戶延長營業時間，並開啟店鋪燈光，以增添城市夜間的亮麗氛圍。政府還表示會對額外的電費進行補貼。

對於撬門開燈的事件，古城街道辦事處工作人員表示正在調查此事，並將情況反饋給上級領導。大同市平城區委辦工作人員也對事件表示驚訝，並稱相關部門正在處理中。市政府值班室則表示對此事並不知情，而城市管理局和綜合執法大隊的電話均無人接聽，未能進一步確認事件的具體情況。