寧波女攤販經濟困難沒錢交罰款　竟被城管要求去借錢　官方認不當

近日，網傳浙江寧波市一名女性攤販違規擺攤被城管查獲，因無法支付50元（人民幣．下同）罰款，她竟被城管要求去借錢，引起了社會廣泛關注。周四（5日）晚，寧波市江北區綜合行政執法局針對此事件發布通報，承認執法人員在執法過程中存在言語不當的行為。



事發於周三（4日）下午6時左右，知情人士表示，當時有七八名攤販正在擺攤，城管執法隊伍突襲現場，部分攤販迅速逃離。被查獲的女攤販名為榮某某，1個多月前因騎電動車摔傷腿部，最近剛恢復擺攤一周左右，且目前獨自生活，經濟困難，「她50來歲，聽說離婚了，有一個兒子在廣東欠了不少錢」。

據附近攤販周先生透露，當時榮某某當時身上僅有30元，說自己的腿已經摔骨折了，吃飯都沒錢了，但城管卻要求她借錢來支付罰款。最終，周先生借給她50元，使她能夠繳納罰款，「有關部門處罰她也算是從輕了，只罰了50元。但她確實拿不出這50元」。

榮某某當時身上僅有30元，城管卻要求她借錢來支付罰款。（紅星新聞）

寧波市江北區綜合行政執法局在通報中指出，該局孔浦中隊執法人員在巡查無照經營過程中，存在言語不當的行為。經查，當事人榮某某無照設攤行為存在，依法對其作出從輕處罰決定。鑒於相關執法人員存在的問題，該局已對其進行批評教育。考慮到當事人的實際困難，該局專門上門看望慰問當事人，並就執法情況進行解釋說明，對執法人員的不當言語表示真誠地歉意，得到當事人諒解。

下一步，該局將持續加強教育管理，依法依規、文明執法。感謝社會各界對執法工作的關注，歡迎大家監督。