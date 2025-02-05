重慶女30元購刮刮樂中百萬大獎　遭售賣點老闆娘奪回？　警方回應

重慶一名女子近期在家附近的彩票售賣點花30元（人民幣，下同）購買一張刮刮樂，竟刮出百萬大獎。不過，當地有民眾稱，該女子中獎後，刮刮樂被售賣點的老闆娘搶回，二人發生爭執。



據極目新聞報道，當地民眾將中獎女子與售賣點老闆娘爭執的畫面拍下，並發至網絡配文稱，「重慶石柱，中百萬大獎，彩票點老闆把彩票搶回去了。」影片中，二人在售賣點門口互相拉扯，圍觀眾人上前將他們拉開。有當地網民透露，二人是親戚，「雙方不知怎麼就吵起來，但後來警察到場後就調解處理了。」

重慶女子購買刮刮樂中百萬大獎。

事發地附近一家彩票售賣點工作確認，2月3日確有民眾在廣場上的彩票售賣點刮出百萬大獎，但沒有發生搶彩票的行為，「彩票點老闆應該只是拿過來看一下」。

當地警方回應事件表示，並沒有彩票售賣點老闆搶彩票的情況，是相關人員對兌獎流程拿不準，已經調解處理，中獎彩票還在刮出大獎的彩民手上，並已告之他們可按流程在開市後自行到彩票中心兌獎。