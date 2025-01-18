中國棄嬰透過小紅書了解家鄉重慶涪陵　稱因亞裔身份受到種族歧視

美國政府對TikTok（抖音海外版）「不賣就禁」法令生效在即，大批自稱「TikTok難民」（TikTok Refugee）用戶湧向另一中國社交平台小紅書，促成不少中美網民之間的直接交流，甚至意外讓多款語言學習程式的學中文用戶數量目飆升。



日前更有地區顯示在西班牙的用戶「alliumcep4」稱，自己其實出生在重慶涪陵，嬰兒時期被收養，自己只能透過維基百科了解家鄉的訊息，希望能得到更多的相關訊息，立刻就有許多重慶涪陵的網民到小紅書與她交流，更有不少人心疼她因為亞裔身份被歧視的遭遇。

有當地人開心自我介紹寫道，我就是重慶涪陵人，這裡最出名的是榨菜，一種小鹹菜，還有中國唯一一座水下古代遺跡博物館，白鶴梁。涪陵是烏江和長江的交匯處，「等在夏天漲水的時候，你會看到兩江交匯的地方，烏江的水是綠色的，長江的水是黃色的。」

針對不少網民同情「alliumcep4」在海外被歧視的遭遇，但「alliumcep4」表示，自己在充滿愛的環境長大，歧視自己的都是陌生人，自己現在也過得很好，只是對出生地感到好奇。

亦有網民推薦她看一本叫《江城》的書，該網民稱，該書英文名字叫River Town，「這是一本社會學紀實類著作，描述了1996年的涪陵，或許你會感興趣」，「alliumcep4」指出，自己想了解家鄉並非是為了找到父母，她稱親生父母在她小的時候把她留在了孤兒院，自己只是想知道更多關於出生地的消息。

值得一提的是，留言區出現一些網民稱「留意提供影像資料」，更有個別網民稱「她是不是想竊取中國的影像資料」，不過大部分的網民都十分熱心的提供資訊。

中國在90年代後，有許多子女被海外家庭收養。據此前報道，美國是中國跨國送養最主要的接收國。1970年代末，中國嚴格實施「一胎化」政策控制人口增長，在傳統重男輕女的觀念下，大量女嬰和殘疾兒童被棄養。

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中國在90年代頒佈《中華人民共和國收養法》，確立了外國人可依法收養中國子女後，中國的國際出養（中國稱為「涉外收養」）比例開始上升。據台媒《聯合報》旗下《轉角國際》整理，中國從1995年開始，成為美國最主要的「出養國」，2016年，約有15萬中國孩童分別在海外17國找到新家。

2005年時美國收養的中國孩童就將近8,000人。雖然美國自2006年開始，國際收養總數逐年降低，至2018年美國依然有1,475位來自中國的兒童被美國家庭收養，占美國國際收養總數的四分之一。

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