年增222.4%！泰國遊客熱衷打卡重慶　麻辣火鍋成必吃項目

中國自去年3月對泰國實施免簽政策以來，泰國遊客赴重慶旅遊人數實現爆發式增長。《中國新聞周刊》報道指出，過去8個月內，泰國遊客赴重慶人數年增近3倍，遠超重慶入境遊整體增速。許多泰國年輕人表示，重慶麻辣火鍋與小麵是必吃美食，而李子壩輕軌觀景平台等地更是打卡熱點。



重慶以其獨特的美食和風景紅遍網絡，魅力十足。圖為洪崖洞夜景。（視覺中國）

重慶與泰國航班增多 遊客湧入熱門景點

據攜程數據顯示，中泰免簽政策實施後，重慶與曼谷間的航班數量由每周18班增至去年11月的每周25班。來自泰國的年輕遊客Tar接受採訪時表示，「重慶是泰國人心中的必去目的地，特別是麻辣火鍋和偶像肖戰都讓我們一家決定把重慶作為中國旅行的第一站。」

重慶的熱門景點中，李子壩輕軌觀景平台幾乎成為泰國遊客的必打卡地點，下午時段更是遊覽車雲集，使得觀景平台顯得尤為擁擠。

重慶入境遊大增 泰國遊客成主力

一名在重慶開了15年計程車的呂司機透露，如今時常能接到外國遊客，「過去很少見到外國人，但現在英國、法國、泰國的遊客都有，最多的還是泰國人。」重慶導遊陳定坤則指出，泰國遊客對重慶的評價普遍很高，「大家覺得重慶是一座魔幻的城市。」

重慶下浩里。（中國新聞周刊）

據《中國新聞周刊》報道，2024年是重慶外國遊客數量最多的一年，重慶中旅總經理朱愛華表示，東南亞旅客數量增長明顯，特別是泰國、馬來西亞和新加坡等國家貢獻了大批入境遊客。她透露，中旅的入境遊業務增幅達30%至40%。

重慶軟文化吸引力提升

在泰國生活多年的韋懿桃提到，中國的「軟文化」近年來在泰國大受歡迎，從麻辣火鍋到影視劇、偶像文化和潮玩品牌，特別是「泡泡瑪特」更吸引泰國年輕人專程飛往中國購買。

根據泰國科技公司Zanroo的數據，2024年3月至10月期間，有關「中國免簽」的話題在社群媒體上的討論提及量高達18億人次，TikTok相關內容佔比超過84%，其中重慶的美食和文化被討論達1.17億次。

潮流玩具公司泡泡瑪特是盲盒市場的巨頭，消費者在購買「盲盒」之前，並不知道裏面裝有哪一款玩偶。（資料圖片）

此外，重慶邊檢總站數據顯示，截至2024年底，江北國際機場入境外國人數突破22萬人次，年增近2.6倍，創歷史新高。