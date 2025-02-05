王星回國後首次直播發聲　願讓自身經歷改編成電影　女友同場亮相

內地年輕演員「星星」（原名王星）早前被賣豬仔到緬甸妙瓦底（Myawaddy，又譯「苗瓦迪」）詐騙園區後獲救，引發全國關注。2月4日大年初七，回國多日的王星首次直播發聲，女友嘉嘉一同亮相。被問到會不會將自己的經歷改編成電影，王星表示，改編和呈現是一件好事，能夠提高大家的防範意識。嘉嘉則就「教科書式救援」提到5點，包括要讓自己冷靜下來，不要慌亂。



據報道，這是二人第一次直播，甫一開播，直播間人數就突破十萬。在不到2個小時的時間內，他們與網友們聊了很多，首先是關於救援行動，當初嘉嘉在社交平台上發文求助，被網友認為是「上演了教科書式求救」。

這是二人第一次直播。（影片截圖）

對此，嘉嘉提到要做到五點：一是要讓自己冷靜下來，不要慌亂；二是要抓住黃金72小時；三是一定要多條腿走路，要想盡辦法，不能一條路行不通就放棄；四是要認真甄別信息，防止被騙；五是救人要先自救，一定要保證自己的安全。之後，王星根據自身經歷補充道，一定要遠離危險的環境，提高自己的危險意識。

二人也回應了一些網友好奇的問題，首先是回國後為何不發聲，是否簽訂了保密協議的問題。對此，王星表示，根本就沒有簽訂什麽保密協議的說法，當初他和嘉嘉商議之後，才決定先不發聲。這是因為他當時不知道後續進展是怎樣，不知道其他同胞情況是怎樣，故為免產生負面效果，他不敢貿然行動，並直言有時候保留也是一種保護。他又提到，當時和他在同一大樓的50位同胞，已經回來或者在回來的路上。

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網友又表示王星的經歷就是電影《救參96小時》，就是《孤注一擲 2》，並問及他會不會將自己的經歷改編成電影。對此王星回應稱，如果真的有機會的話，目的能達到對更多人的警醒、提高防範意識的話，他肯定願意去做這樣的事情。他強調，不管是否改編，都不會影響他做演員的職業，至於未來是有人投資改編讓自己演或者讓其他人演，他都無所謂。

另外，由於難得公開亮相，有網友對嘉嘉的背景感到好奇。王星介紹，女友是一名年資7年的廣告人，在某公司擔任創意總監，並提到對方非常熱愛生活，由於喜歡音樂，去年還去學了編曲，學的是氛圍電子類型，目前更已出了3份樣帶。

嘉嘉在某公司擔任創意總監，由於喜歡音樂，去年還去學了編曲。（影片截圖）

重溫王星被賣豬仔事件：

談及二人的愛情故事時，王星透露，他們是在朋友的婚禮上相識，當時他是伴郎，嘉嘉則是伴娘，二人已戀愛3年多，並直言自己見到嘉嘉第一眼時就有如沐春風、一見鐘情的感覺。

嘉嘉則透露二人的一件小事，自己不喜歡喝水，因此王星每晚都會放一杯水到她的床頭，讓她每天早上起來喝。當王星在境外消失後，突然每天床頭沒水了，這讓她百感交集。王星則感慨道，要珍惜身邊的人，珍惜當下的所有。