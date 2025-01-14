王星事件｜上海赴泰機票降價4成　遊客寧蝕錢求退票

王星事件持續影響泰國旅遊業，據內媒《澎湃新聞》報道，春節期間，中國遊客赴東南亞旅行持續降溫：原本「一票難求」的停靠東南亞地區郵輪，也因為陸續有遊客退訂而重新開始售票；上海往返曼谷機票降價近四成，有旅行社稱退單量達三成。



外國遊客著泰國傳統服飾遊覽鄭王廟。（視覺中國）

泰國曼谷鄭王廟佛塔晚霞。（視覺中國）

據內媒《澎湃新聞》報道，1月13日，有旅遊平台人士稱，雖然近期仍有遊客預訂泰國的出行產品，但是預訂量明顯下降；有旅行社的人士表示，一周以來，其所在的旅行社泰國產品的退單量約達30%。

泰國清邁。（視覺中國）

報道指，在今年1月之前，從蛇年「春節檔」的旅遊預訂情況看，泰國也位於出境遊目的地前三。上述旅行社人士稱：「我們代理的一條郵輪航線，是從新加坡出發，停靠東南亞地區，之前『一票難求』，最近也退了很多，前兩天這條航線的船票又繼續賣了。」

截至1月13日18時，某旅行社平台的後台顯示，此前春節期間一度漲至4000元（人民幣，下同）的上海往返曼谷的機票價格已經降至2500元上下，降幅近四成。

遊客寧蝕錢求退票。（網絡截圖）

遊客寧蝕錢求退票。（網絡截圖）

還有不少網民在社交平台上稱，即使退票需要付手續費也要退：「定好的春節泰國之旅，權衡再三還是退票吧，去了玩的也不痛快，家裡反對還容易引發家庭矛盾。」「經不斷協商，客服態度非常好，機票損失600、酒店200。」「最近一直糾結到底去不去，家人實在是擔心我一個女生獨自前往，最後選擇退票，可能近期都不會去東南亞了！」