廬山餐廳「清寡湯」要價68元？老闆強調沒劏客：用料貴價野生石耳

周二（4日），有網民爆料指出，近日在江西廬山海會鎮上一餐廳用餐時，侍應向他推薦了當地一款特色湯，看似「清寡」卻價格不菲，竟要68元人民幣。對此，餐廳老闆表示，湯內有當地特產石耳，強調是明碼標價。



根據事主提供的畫面，這道特色湯可謂「清寡湯」，材料主要是白菜、肉片以及幾片疑似黑木耳的食材，卻索價68元，令網友議論紛紛，直呼顧客上當。不過也有網友懷疑這是廬山特色菜石耳肉片湯，石耳非常昂貴。

湯的賣相。（極目新聞）

針對輿論質疑，餐廳老闆周三（5日）公開回應。她強調沒有「劏客」，該湯名為石耳肉片湯，而石耳是當地特產，且該店用的是價格很高、一斤數千元的野生石耳。她還透露，同樣一道菜，有的餐館賣88元，故她家賣的並不貴，而且都是明碼標價，是網友不了解石耳是什麽才會覺得顧客被「劏」。她還稱，當地市場監管局可能看到有關消息，已經前來調查過。

據悉，廬山石耳是一種野生在人跡罕至的懸崖峭壁上的肢菌植物，與黑木耳同科。其形狀扁平如人耳，又附著在巖上生長，因而得名石耳。廬山石耳與廬山石雞、廬山石魚合稱為「廬山三石」。

海會鎮政府工作人員亦表示，石耳是當地特產，價格確實很貴。廬山市市場監督管理局工作人員則表示，涉事的顧客是來自外地的遊客，市監局關注到此事後到店調查，證實湯確實是石耳肉片湯，菜也都是明碼標價。