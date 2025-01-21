成都外賣員雙腳放入保溫箱　網民憂食安問題：發誓再也不點外賣

有網民爆料稱，在四川成都市區多次遇見有外賣員在休息時將雙腳放入保溫箱內，在社交平台上引起關注。涉事外賣平台表示，該名外賣員為「眾包騎手」（非平台招聘及管理），一旦核實到外賣員身份，平台將對其永久封禁。



網民在小紅書爆料稱，1月19日下午，她途經成都建發鷺洲里星巴克（Starbucks）門店附近時，發現有一名外賣員休息時將雙腳放入平時保存外賣食物的保溫箱中。圖片顯示，保溫箱放在電動單車的踏板處，外賣員趴在車上休息，雙腳則放在保溫箱內。

爆料者稱，「最近幾次經過星巴克門前這條路，都看到這一幕。這實在讓人難以接受。一想到可能自己點的餐也來自這條街附近，被裝在這樣讓人疑惑的「箱子」裏，瞬間就不敢再點這條街附近的餐了」。

有網民爆料稱，在四川成都市區多次遇見有外賣員在休息時將雙腳放入保溫箱內。（小紅書）

事件引起廣泛關注，有網民稱「我發誓再也不點外賣了」、「再冷也不能把腳放進去，裏面放的東西是大家吃的，是要進嘴裏的」，也有網民表示，「真的很不衛生，雖然感覺騎手們也好辛苦」、「也這只是看得見的，還有更多看不見的」。有人指出，外賣員的行為與平台培訓不到位有關，「這種不當行為會讓顧客對整個行業產生負面印象，認為這個行業缺乏管理和規範。這不僅影響到個人的職業發展，也會阻礙整個行業的健康發展，必須懲戒」。

外賣員將雙腳放入保溫箱內。（小紅書）

外賣員將雙腳放入保溫箱內。（小紅書）

《澎湃新聞》報道，1月20日，涉事外賣平台相關工作人員表示，目前已在大面積排查，確認該外賣員是「眾包騎手」，一旦核實到對方的身份，將對其永久封禁。

據介紹，內地的外賣員分為「專送騎手」和「眾包騎手」。專送騎手由外賣平台的合作配送企業負責招用和管理，眾包騎手則是個人自主在平台註冊並接單配送，工作時間、接單量等相對自由。