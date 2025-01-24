山姆智利進口車厘子被指發霉、吃後上吐下瀉　客服：或食太多所致

近日，許多網友反映在山姆購買的智利進口車厘子出現質量問題，壞果比例較高，且口感苦澀，甚至出現發霉現象。一些消費者表示，食用後出現上吐下瀉的情況，紛紛在網上發帖警告他人。周四（23日），山姆客服回應稱，海運過程中出現部分壞果屬正常現象，對於消費者身體的不良反應，則可能是因為食用過多所致。



一位網友日前在江蘇常州環球港的山姆店以288元（人民幣．下同）的價格購買了5公斤的智利2J車厘子。拆封檢查後，她發現其中有一顆發霉的果子，經過全面檢查後，發現竟有約30%的車厘子存在磕傷、蟲洞和裂口，還有兩顆發霉。雖然山姆客服表示農產品不予退貨退款，但在常州市市場監督管理局的調解下，最終同意退貨並補償150元的優惠券。

另一位消費者則表示，他特意前往門店挑選2J車厘子，但在品嘗時覺得味道苦澀，並發現底部的果子幾乎全是凹陷和磕碰，許多已經變質。她對於山姆的品質把關感到失望，認為客服在處理質量問題時讓顧客承擔一部分責任。

還有消費者在網上發帖，稱購買的車厘子導致上吐下瀉，維權過程困難。四天後，山姆客服才同意退貨，但已經讓她對再次食用車厘子產生恐懼。

網民反映山姆部分智利進口車厘子發霉。（九派新聞）

根據山姆會員商店APP，智利進口車厘子2J和3J的5公斤售價分別為268元和328元，4J的2.5公斤售價為199元，這些產品在新品榜和熱銷榜中名列前茅。

在商品頁面，山姆標註「進口」字樣，並提到因長途運輸，可能出現約8%的壞果現象，屬正常現象，還請多擔待。報道指，1月以來，車厘子的質量問題負面評價迅速增長。山姆客服強調，智利進口車厘子漂洋過海來到國內，在運輸和儲存過程中可能出現果肉偏軟和裂口的情況，消費者可以聯繫客服進行反饋。

周四，山姆客服再強調，出現壞果的訂單多為智利進口車厘子，其海運到達國內，在運輸和儲存過程中產生水分流失，8%以內的壞果屬於正常現象，「至於說吃了之後上吐下瀉，有可能是吃得太多了，個人體質原因導致的」。至於是否能申請全額退款，客服回應，如果顧客確認壞果的比例比較大，可以聯繫客服查看具體情況後，進行售後服務。