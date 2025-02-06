春運｜內地有火車乘客｢買短乘長｣致超員 旅客持票卻無法上車
撰文：許祺安
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內媒《極目新聞》報道，有河南網民拍片稱，2月4日K774次列車部分旅客有票也未能上車。涉事車站回應稱，因為列車上有很多人「買短乘長」，導致火車超員。
報道指，涉事的K774次列車的始發站是呼和浩特，終到站為杭州。有河南網民指，內地春節假期最後一日，也就是2月4日晚，K774次列車途經一車站時，因車廂人員較多，只能拒絕部分旅客乘車，「有票也不讓上」。
該網友還介紹：「當時火車站提前廣播通知說，前幾個車站人上多了，讓退票，我們沒同意。結果發現列車員把守着門，不讓上了。」
2月5日，涉事車站職員表示，因為車內有很多人「買短乘長」，到原票站點不下車，導致超員，有部分旅客無法上車。旅客退票後，有些人自行離開，有些人選擇乘坐後續列車。
網民評論：
「有票不能上就是縱容那些買短乘長的……沒票的一律下車自便……」
「規矩有問題，不能怪乘客。」
「買短乘長是買不到票的無奈之舉，導致列車超員應該先下車等後續列車，讓有票的上車。」
「不是之前超載會把無票的趕下去麼。。怎麼到這又變了。」
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