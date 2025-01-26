上海女春運高鐵霸座遭行拘5日　網民：吃上免費年夜飯

《央視新聞》報道，近日，一名女子從上海出發乘坐高鐵前往湖北漢口，因其未買到去往漢口的車票，於是她試圖買短程車票坐長途。女子中途本應到站下車，但她不僅拒絕下車，還拒絕給該座位的乘客讓座，遭行政拘留5日。



乘警警告該名乘客中。（央視新聞）

《央視新聞》報道指，近日，一名女子乘坐高鐵預計從上海虹橋前往湖北漢口，但是她只購買了上海虹橋至常熟的票，後續到漢口的車票並未購買成功。在列車從常熟站開出後，該座位的乘客上車後，該女子還拒不讓座。

上海女春運高鐵霸座遭行拘5日。（央視新聞）

列車乘警對女子多次口頭警告無效後，將其強制帶離現場。在列車到達南京南站後，乘警將女子移交給車站派出所處理。

最終，涉事女子因擾亂公共交通工具上的秩序，被南京鐵路警方處以行政拘留5日的處罰。

網民評論：

「讓個座，補個票到站完事，非要申請個免費過年的機會，哎。。。」

「正好在裏邊過年了。」

「終於不和稀泥了！希望以後都這麼處理，就不會有那麼多人，肆無忌憚地霸座了！」

「吃上免費年夜飯。」

