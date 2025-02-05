廣深港高鐵春運21天跨境客流破210萬人次　近4成集中往返深港

內地農曆新年假期於2月4日結束，深圳北高鐵站迎來客流高峰。據深圳發布數據，2月4日深圳北站旅客到達人數33.2萬次，刷新2024年10月7日創下的單日到達旅客32.6萬人次的最高記錄，創歷史新高。廣深港高鐵春運跨境客流破210萬人次，近4成集中往返深港兩地。



深圳發布數據顯示，2月3日、4日，深圳北站到達旅客分別為32.9萬人次、33.2萬人次，打破了2024年10月7日創下的單日到達旅客32.6萬人次的最高紀錄，連續兩日創單日到達客流量歷史新高。

截至2月3日，深圳鐵路在2025年春運21天里累計到發旅客達1175萬人次，較去年同期增長8.5%；其中，深圳北站累計到發旅客800.9萬人次，較去年同期增長12.3%，整體客流穩中有增。

此外，廣深港跨境高鐵在春運21天里累計到發旅客215.1萬人次，其中37.4%的客流集中在深圳北站與香港西九龍站間往返。數據顯示，除穗深港核心城市群外，廣東潮汕、閩南地區城市也成為熱門站點。

凌晨call車難旅客滯留深圳北站 地鐵巴士的士加強服務疏導人流

面對持續攀升的出行需求，深圳鐵路加開高峰線列車，累計開行列車8.3萬列，增開動車組列車超2300列，其中針對往返湘鄂贛等傳統務工方向的夜間高鐵超600列。

深圳車站相關負責人介紹，隨著節後返程高峰臨近，預計節後開行夜間列車400余列。春運期間，為強化安全保障，讓旅客出行體驗更美好，深圳車站「迎春花」服務隊在服務台配備AED除顫儀、醫療箱等便民設備。深圳北站全力做好通宵運營車站和夜間高鐵保潔服務，並在2月1日至6日每日12時至24時，於A2出站口增設地鐵免檢快速通道。

據此前報道，有不少返深民眾在社交平台表示，在深圳北站下高鐵後，因已過地鐵運營事件，打車排隊要等待3個小時，甚至有人選擇走路回家。對此，深圳巴士集團、西湖公司等於2月4日、5日凌晨分別調度約1500台、2000台巡遊出租車運力，優先保障北站客流。