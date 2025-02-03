四川救護車因天雨路滑轉彎翻側 醫院：車上病人無礙，一醫護受傷
撰文：林芷瑩
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四川樂山有救護車因天雨路滑，在公路上轉彎時翻側。當地醫院稱，救護車當時正接載病患到醫院，事件中有一名醫護人員受輕傷，車上病人無礙。
影片顯示，一輛救護車在四川樂山峨邊彜族自治縣公路上翻側，有一人躺在車旁的擔架上。
峨邊彜族自治縣紅旗鎮政府介紹，事發於2月2日，因為下雨地面濕滑致救護車翻側，一名醫護人員受輕傷，「（救護車）是自己翻的，就是它開太快了，路面有點滑，可能是下一點雨的原因」。
《新京報》旗下「我們視頻」報道，目擊者余先生稱，救護車在轉彎時翻側，後撞上一輛白色私家車，事發時救護車上有一名病人、兩名家屬、兩名護士及司機，「病人都抬出來了，那個護士的耳朵受傷了」。
另據《百姓關注》報道，當地醫院回應稱，救護車是接載病患到醫院期間出事，一名醫護人員受輕傷，車上的病人無礙，院方之後再派出兩輛救護車到場救援。
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