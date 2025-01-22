內地新手女司機買車1個月「撞欄再撞3車」　車禍現場舉V自拍惹議

江西省九江市一名女司機日前開車外出，沒想到卻發生車禍，不僅把自己剛買1個月的車子撞壞，還撞爛10多米的護欄、波及3輛汽車，幸好人沒大礙。



事後她還在車子旁邊拍照比Yeah（舉V字手勢），並感嘆自己是新手「的確是技術不太行」。

江西一名新手女司機駕駛剛買1個月的車子撞爛10多米護欄並波及3輛汽車，事後比V字手勢自拍的影片引起熱論。（微博影片截圖）

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根據內媒《荔枝新聞》報道，金姓女司機20日開車外出時，因故撞上道路中間的護欄，不僅把長達10多米的護欄撞爛，還波及另外3輛汽車，事發現場滿地都是散落的汽車零件或毀損的護欄。

事後，金女還一臉淡定站在自己毀損的車子旁邊拍照比Yeah，她坦言，自己是新手：

的確是技術不太行。

剛買1個月的車子就這樣報廢了，而且她沒有買相關車險，目前已知光是護欄維修費可能就要破萬元人民幣。

其他網友也紛紛留言表示誇張：

「幸好沒出大事」

「心態真好」

「我的媽呀心真大」

「還是不要比Yeah比較好」

「我要是被撞的（車主），我可能會氣死」



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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】