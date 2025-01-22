內地新手女司機買車1個月「撞欄再撞3車」 車禍現場舉V自拍惹議
撰文：ETtoday
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江西省九江市一名女司機日前開車外出，沒想到卻發生車禍，不僅把自己剛買1個月的車子撞壞，還撞爛10多米的護欄、波及3輛汽車，幸好人沒大礙。
事後她還在車子旁邊拍照比Yeah（舉V字手勢），並感嘆自己是新手「的確是技術不太行」。
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根據內媒《荔枝新聞》報道，金姓女司機20日開車外出時，因故撞上道路中間的護欄，不僅把長達10多米的護欄撞爛，還波及另外3輛汽車，事發現場滿地都是散落的汽車零件或毀損的護欄。
事後，金女還一臉淡定站在自己毀損的車子旁邊拍照比Yeah，她坦言，自己是新手：
的確是技術不太行。
剛買1個月的車子就這樣報廢了，而且她沒有買相關車險，目前已知光是護欄維修費可能就要破萬元人民幣。
其他網友也紛紛留言表示誇張：
「幸好沒出大事」
「心態真好」
「我的媽呀心真大」
「還是不要比Yeah比較好」
「我要是被撞的（車主），我可能會氣死」
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