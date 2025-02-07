深圳寵物狗走失遇車禍　遭高速公路8名人員分食　主人懸賞5萬崩潰

日前有篇標題為「大年初一我的狗在深圳被路政的人吃了」的文章在內地廣傳，該名深圳女網民表示，她與家人1月出國遊玩，將寵物狗寄養在一家寄養中心。1月29日，該中心聯繫她稱她的寵物狗被鞭炮聲嚇得跑出館外失蹤。



該女網民回國後立即懸賞5萬元人民幣尋狗。涉事寄養中心2月5日稱，該寵物狗在高速公路上遇到車禍，據閉路電視顯示，狗被高速公路工作人員（路政員）帶走屍體烹飪分食，「兩人運送，三人煮食，共八人吃」，該女網民憤怒表示「深圳沒有天理王法了嗎？」，目前警方已經介入。



女網民在網上發文指控深圳路政員。（抖音）

女網民在網上懸賞五萬尋狗。（網絡圖片）

廣深高速公路有限公司工作人員6日回應稱，專門調查小組已查實，1月29日上午9時58分接到信息，有一隻狗在某路段某車道。

巡查人員上午10時19分已接報，該狗已在上述路段被撞。巡查人員上午10時22分到達現場進行封路作業。經查看，一隻黃色的狗躺在靠近中央分隔帶處，已無生命跡象。為防範二次事故，巡查人員現場拍照、上報監控中心登記，並將遺體帶離高速公路。

上述人員以為是流浪狗且已死亡，私自進行了處理。對本次事件深表遺憾，涉事人員的不當行為，公司將嚴肅處理。寵物狗是否被煮食？該工作人員未正面回應。

狗的品種是廣西土獵犬，狗名字叫做吳一一。（抖音）

據了解，該寄養中心發布發道歉聲明，指因中心的嚴重管理失職，導致寵物狗跑失，他們對此有不可推卸的責任。在事件發生後第一時間與寵物狗主人取得聯繫並陪同採取尋找行動，但結局讓他們非常痛心，將配合所有處理措施以及後續的方案。

針對世界，內地網民多批評主人未盡照顧之責，由於該網民微博發文地是在馬爾代夫，許多網民認為該名網民為了自己出國度假，將狗狗放在寄養中心，走丟後撞死是她的責任。針對吃狗肉一事，有網民則認為，狗已經死了，路政員只是處理屍體。

狗的品種是廣西土獵犬，狗名字叫做吳一一。（抖音）

深圳禁吃狗肉：最高可按貨值的5倍以上30倍以下處罰

據了解，中國大陸有許多省分的民眾喜好吃狗肉，狗肉並未被禁。不過，2020年3月31日深圳通過了《深圳經濟特區全面禁止食用野生動物條例》，自2020年5月1日起正式施行。當中明確表示，只有豬、牛、羊、驢、兔、雞、鴨、鵝、鴿、鵪鶉等可食用，而貓狗是禁止食肉。

非法食用野生動物及其製品的，最高可按貨值的5倍以上30倍以下處罰；如對違法提供場地或者交易服務，規定有違法所得的處違法所得3倍以上10倍以下罰款；以禁止食用的動物及其製品名稱、別稱或者圖案製作餐飲招牌和菜譜的，處1萬元以上5萬元以下罰款等。

網民點睇：

我關心的是因為看護不當，導致購狗逃跑，對高速公路車輛人員造成極大的人身安全威脅。

狗是被撞死的還是被殺死的，必須要釐清這一點。

路邊撿被撞的狗來吃沒有毛病啊！又不是偷了你的狗吃！

記得賠償車主的修車費，沒牽繩的都視為流浪狗。

