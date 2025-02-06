冷空氣來襲｜深圳2.7開始降溫有雨　料周末跌至8℃

深圳市氣象局消息，一股冷空氣將於明日（7日）來襲，預計周末深圳市最低氣溫降至8℃左右，早晚寒冷，下周一（10日）氣溫逐漸回升。



天氣預報顯示，受冷空氣影響，深圳市2月7日陰天多雲，有零星小雨和輕霧；2月8日至9日，多雲到晴天，氣溫逐日下降，最低氣溫8℃左右，日溫差加大，早晚寒冷；展望2月10日至12日，晴天到多雲，氣溫逐日回升。

深圳市未來一周天氣預報。（微博＠深圳天氣）

廣東省氣象部門消息，新一股冷空氣對廣東的影響有所提前，預計今日（6日）夜間起即開始影響粵北，為局部地區帶來低於0℃伴冰霜凍天氣。

廣東省氣象台預計，中等偏弱冷空氣前鋒將在今日上半夜開始影響粵北，6日半夜影響廣州北部，7日凌晨影響廣東南部沿海地區。廣東各地日平均氣溫將下降3度至5度，下周日（9日）早晨前後將出現過程最低氣溫。其中，粵北大部分市縣0至3℃，有冰凍或霜凍，高海拔山區-3℃至-1℃。