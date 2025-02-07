DeepSeek｜網上頻現「教程」牟利價格可達六位數　博主稱可作炒股

中國AI公司深度求索開發的DeepSeek早前橫空出世震撼華爾街，儘管還未實現盈利，但據內媒近日報道，第一批用它「搞錢」的人經已出現。在社交媒體上，諸如「如何用DeepSeek賺到100萬」、「DeepSeek帶你躺著賺錢」的「教程」頻現，甚至有商家公然售賣免費下載的DeepSeek，並直言「賣的就是信息差」。



據《魯中晨報》報道，在購物平台上，有不少商家打著「本地部署」的概念兜售DeepSeek接入教程，標價最高達10萬元（人民幣．下同），最低則僅0.01元。

所謂的本地部署，即把DeepSeek模型下載到電腦上，然後用電腦的顯卡進行推理。有商家以標價5萬元為例，稱這是包含主機的價格，並強調DeepSeek對硬件要求很高，一般普通電腦根本跑不了完整版本。至於價格低廉的那些，大多為蒸餾版DeepSeek，可以進行基礎問答，但沒有推理能力。報道指，這些商家顯然就是利用DeepSeek可以本地部署的幌子，真正目的是銷售硬件，但性價比如何，一般用戶無法判斷。

商家打著「本地部署」的概念兜售DeepSeek接入教程，價格可達10萬。（魯中晨報）

除了本地部署教程，網上也有傳統的售賣AI培訓課、AI社區付費等套路。在某熱門DeepSeek社區，會員費為61元，總會員數超過3600人，在DeepSeek爆紅的近一個月內，僅會員費收入就超過18萬元。還有不少薦股博主還開發出DeepSeek的炒股功能。例如，在某直播間，有博主宣傳只要將炒股軟件接入DeepSeek，就能控制電腦全自動分析股票，還在直播間下方附上了教程和軟件的購買鏈接。

另外，在各大社交平台，相關DeepSeek教程層出不窮，價格從9.9元到599元不等，內容從如何使用DeepSeek的基礎概念，到教授如何使用指令集、提示詞更好地命令DeepSeek，再到如何用其做電商運營賺錢都有。

例如，某「教程」聲稱有人以599元的價格教導用DeepSeek做自媒體帳號，目前已經賺了一萬多元，「你刷短視頻的時間，別人用它賺錢」。甚至有一些「AI訓練營」課程號稱可以幫助用戶用AI賺取「人生第一桶金」。

某熱門DeepSeek社群。（魯中晨報）

不過有薦股博主表示，自己已經被封號。DeepSeek官方也在周四（6日）發布聲明，稱目前除官方用戶交流微信群外，從未在國內其他平台設立任何群組，一切聲稱與DeepSeek官方群組有關的收費行為均屬假冒。

另有消費者發現，上述不少所謂的培訓課程是互聯網信息拼湊而成，課程內容的質量參差不齊，甚至是以「人工智能」的名義賺取培訓費而已。專家亦表示，沒有必要花錢上所謂的教程，因為這些教程一不專業，二不專注，三也不尊重開源世界基本規則。