DeepSeek｜海南男春節自駕用AI做最優攻略：效果好到以後離不開它

《上游新聞》報道，一名男子春節期間從海南駕車去重慶時，使用DeepSeek制定了駕駛計劃，男子表示，第一次使用DeepSeek的效果非常好：「感覺以後離不開它了」。



李先生基本上都按照DeepSeek的建議在執行。（上游新聞）

報道指，海南一名李姓男子在重慶生活，今年他自駕回到儋州老家過年。2月3日，他開車從海口登船前往廣東湛江徐聞港，然後走蘭海高速回重慶。李男表示，出發前，他想起了近日爆火的DeepSeek，於是提問：「開車從海口到重慶，需要在2天之內完成，路程怎麼安排更好？謝謝！」

李男向DeepSeek自駕攻略。（上游新聞）

DeepSeek很快給出了行程安排建議，除了路線之外，它還很貼心地考慮到了加油、堵車、疲勞等細節問題。李男表示，他全程基本上都按照DeepSeek的建議進行，一家人於2月4日晚8點過回到重慶市大渡口區家中。

李男表示：「這是我第一次用它來尋求解決方案，效果比我想像中好多了。除了提供路線的建議，它還提供了很多有用的建議，感覺以後出門的話，已經離不開它了。」