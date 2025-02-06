DeepSeek開工首日　媒體求職者擠爆辦公樓　拒採訪：專注研究發展

2025年開年，國產大模型DeepSeek（深度求索）發布R1大模型，霸榜140多個國家的App下載榜單，更是一夜間讓美股損失幾千億美金，轟動全球。



2月5日，是DeepSeek春節後復工首日，其在杭州匯金國際大廈的辦公總部引來不少國內外媒體、求職者及民眾參訪。不過DeepSeek婉拒所有採訪，表示將專注於自己的研究和發展。



據《杭州日報》報道，杭州匯金國際大廈是當地老牌高端商務寫字樓，在園區裡工作的人都知道DeepSeek這位「明星」鄰居。匯金大廈前台接待員表示，春節值班期間，每日都有人慕名而來，還有不少外國人，大部份人都是來打卡拍照。

匯金國際大廈物業給來訪者準備椅子和熱茶。（《杭州日報》「橙柿互動」）

DeepSeek所在的杭州匯金國際大廈。（《杭州日報》「橙柿互動」）

DeepSeek所在的杭州匯金國際大廈。（《杭州日報》「橙柿互動」）

5日上午8點，開始陸續有媒體到訪DeepSeek的辦公大廈，大廈物業亦隨之提升安保力度，所有進出該懂大樓的人員都需要進行核實。當日，有在大樓工作的人打電話與同事抱怨，「今天樓下的卡都不能直接刷了，還多了一道保安核實員工卡的步驟。」隨後，物業方面還緊急設置了一個接待處，安排椅子和熱茶水供參訪者休息。

除了少數本地媒體，來得最多的是日韓媒體，僅韓國媒體就有三家。包括韓國《世界日報》、《文化日報》和《EDaily》，他們4日從北京趕到杭州，還特意請一位學生黨翻譯，5日早上6時就在大樓等待。

日本《讀賣新聞》的記者山下則表示，他在春節假期間已多次來訪，截至5日，已是第五次到訪，決心要採訪DeepSeek。香港《南華早報》的2名記者也從上海專程趕到杭州。

除了媒體記者，還有更多是慕名而來的遊客和求職者。一名四川「85後」表示，自己從事的房地產行業持續低迷，想要選擇一個向上趨勢的產業，他不在意崗位，「給他們開個車也好的」。不過由於沒交履歷表和提前聯絡，故沒機會面試，但他解釋，擔心網絡投遞簡歷會被刷掉，因此「想著上門毛遂自薦，可能性會大點」。

5日上午9:05分，經過物業的反饋，Deepseek方面婉拒了所有採訪，稱將專注於自己的研究和發展。