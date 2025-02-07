「投喂，財運-1」　安徽動物園放創意告示牌遭投訴　園方：已拆除

隨著春節假期客流量增加，安徽淮南市龍湖公園動物園的投喂問題引起關注。近日，一張寫有「投喂，財運-1」的告示牌在社交媒體上流傳，吸引了不少網友的目光。雖然許多人對這則標語表示認同，稱其「精準拿捏」了中國人的心態，「還是中國人最懂中國人」，甚至建議在全國推廣。不過園方周五（7日）表示，因為被遊客投訴，相關的告示牌已拆除。



該動物園的負責人表示，這些告示牌是年前一兩天貼上的，主要是為了提醒遊客在春節期間注意投喂行為，因為假期期間客流量增加，投訴也隨之上升，「看都看不過來，還有小孩的手在投喂過程中受傷的，今年就想著通過提示牌提醒一下大家」。

一張寫有「投喂，財運-1」的告示牌引起熱議。（封面新聞）

動物園一共貼了20多塊提示牌，有5塊是「投喂，財運-1」，還有「禁止投喂 愛吃自己吃」、「你之美味 我之毒藥」等。對於有網友猜測這是否出自00後之手，負責人表示，「都是網絡上找出來的，我們也不會弄這塊」；又指現場依舊有工作人員在一旁巡查、提醒。

這些告示牌引起熱議，有網民戲稱「侮辱性不大，殺傷力極強」，還有聲音呼籲全國推廣，例如「公共場合抽煙，財運-10」、「隨地吐痰，財運-1」等。

網民戲稱這些告示牌「侮辱性不大，殺傷力極強」。（封面新聞）

網民戲稱這些告示牌「侮辱性不大，殺傷力極強」。（封面新聞）

然而，隨著遊客的投訴聲音增多，動物園於周三（5日）悄然拆除了相關告示牌。負責人解釋，儘管標語出於調侃的意圖，但仍然引發了部分遊客的不滿，認為這樣的表述不妥。

另外，動物園強調，過量投喂不僅會影響動物的飲食結構，還可能導致健康問題，包括糖尿病和肥胖等。近期，多起因不當投喂而造成動物受傷的事件也引發了廣泛關注，提醒人們理智對待與動物的互動。