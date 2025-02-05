外甥仔女拒上繳利是錢！舅舅1招「滿足願望」　網民笑：真夠壓的

每逢新年都是小朋友「大封收」日子，因為可以獲許多長輩大派利是！不過內地日前就有一群孩童因不願意上繳壓歲錢（利是），其舅舅決定贈予他們「驚喜」，將他們利是改為銀幣，為每人送上1袋重約18公斤，內含共約3000多個銀幣大袋子，使每人不得不使用「洪荒之力」拿起袋子，事後數銀幣時亦險些數到睡着覺。片段曝光後，有網民笑指舅舅的想法「絕」，「這得多沉啊」、「這真的夠壓的」。



內地有孩童拒絕上繳利是錢，舅舅想出奇招助他們「滿足願望」。（網上影片截圖）

拒上繳壓歲錢 舅舅這樣助「滿足願望」

內地微博報道，安徽省宿州市有小童拒絕上繳壓歲錢，舅舅因而想出奇招助他們「滿足願望」。其中有小童的母親賈女士接受訪問時指，由於小孩們不願意交出今年新年時所收到的壓歲錢，舅舅於是為他們準備了「驚喜」，送予每人1袋重約18公斤、內含共約3000多個1元人民幣銀幣的袋子。

舅舅送予每人1袋重約18公斤、內含共約3000多個1元人民幣銀幣的袋子。（網上影片截圖）

孩子們幾乎提不動載有大量銀幣袋子。（網上影片截圖）

孩子們幾乎提不動載有大量銀幣袋子。（網上影片截圖）

孩子們被嘲笑需要使出「洪荒之力」。（網上影片截圖）

孩童們年紀少，沒有足夠力氣抽起整袋銀幣。（網上影片截圖）

孩童們使出「洪荒之力」 拿起銀幣袋

由於孩童們年紀還少，根本沒有足夠力氣抽起銀幣袋。從網上流出的影片可見，小童們拿起1大袋銀幣時表現相當吃力，甚至被嘲笑需要使出「洪荒之力」。賈女士續稱，孩子們數銀幣時「數了好久好久，也沒有數清（共有）多少」，險些數到睡着覺。不過由於銀幣全都是1元，她形容「比較好花」，所以孩子們還是很開心的。

網民笑：這真的夠壓的

片段曝光後掀起網民熱議，有人指舅舅的想法「絕」，「這得多沉啊」、「這真的夠壓的」、「那也是3,000塊，羨慕」、「去存錢的時候是真麻煩」、「把壓歲錢給孩子留下，這也是個好方法！」。有人看過片段後亦「錯重點」，笑問「哪個工廠的袋子，品質這麼好？」。

長輩新年給予後輩紅包 寓意保佑平安

壓歲錢是華人的傳統年俗，長輩會於新年時將錢裝在紅包內，再贈予後輩，寓意保佑平安。部分家庭會將孩子的壓歲錢歸為大人所有；部分家庭則為孩子辦理帳戶存起來；還有部分家長會選擇將壓歲錢交給孩子自由分配。

壓歲錢是華人的傳統年俗，長輩會於新年時將錢裝在紅包內，再贈予後輩，寓意保佑平安。（網上影片截圖）

壓歲錢是華人的傳統年俗，長輩會於新年時將錢裝在紅包內，再贈予後輩，寓意保佑平安。（網上影片截圖）

內地曾有律師就壓歲錢問題作以下解釋，壓歲錢屬於贈與、純獲利行為。根據《民法典》規定，將民事行為能力人分為3類，分別是18歲以上的成年人，是完全民事行為能力人、8至18歲的自然人，屬限制民事行為能力人、未滿8歲者，屬無民事行為能力人。

《民法典》第35條規定：監護人不得處分被監護人的財產

年滿18歲是完全民事行為能力人，有權自由處置壓歲錢。年滿8歲的屬於限制民事行為能力人，可以獨立實施純粹獲利的民事法律行為，也就是說有權取得壓歲錢；8歲以下的屬於無民事行為能力人，即不能單獨處置壓歲錢，可交給家長幫忙保管，但是不能替孩子直接花銷。根據《民法典》第35條規定「監護人不得處分被監護人的財產」，家長可以將壓歲錢花在孩子身上，例如繳學費、買衣服，但不能用於家長自身消費，如包紅包轉送他人，或請客吃飯。

（綜合）