江蘇宿遷風力發電風車倒塌　業內人士透露損失或達300萬元

江蘇宿遷一台風力發電風車周四（2月6日）發生倒塌，當局確認未造成人員傷亡。據業內人士透露，根據視頻中的風車損毀的情況來判斷，損失可能有300萬元（人民幣，下同）。



網傳影片顯示，白色的風電風車葉片整體倒在河道邊，部分葉片已經墜落水中，風車的主體部分只剩立柱仍在原地。有網民表示，事發地點位於泗陽縣成子湖大道附近。

據了解，風車是周四夜裏倒塌。公開信息顯示，泗陽縣氣象台2月6日9時32分發布大風藍色預警信號稱，預計6日夜裏至7日白天，該縣所有鄉鎮（街道）將出現7到8級陣風，大風天氣預計於7日夜間結束。

江蘇宿遷一台風力發電風車發生倒塌。（極目新聞）

周五（2月7日）晚，泗陽縣應急管理局工作人員表示，倒塌的是一台風力發電設施，未造成人員傷亡，當地已成立專班處置此次事件。泗陽縣政府工作人員也表示，當地發改局、應急局等部門正對現場安全隱患等進行處置。

據《大風新聞》消息，該風車的產權原來是屬於一家能源企業，但已經破產清算了，目前產權在法院。

據業內人士透露，風車設備屬於陸地風電設備，成本約在500萬元，從損壞的情況來判斷，造成的損失可能有300萬元。「成本更高的是海上風電設備，安裝、運輸和維修成本都要貴，而且多是大型機組，一台風車動輒就要上千萬。」

《極目新聞》報道指，2024年6月13日，宿遷市發展改革委、宿遷市自然資源和規劃局等7部門聯合發布《關於進一步規範光伏和風電項目建設管理的通知》，其中第六條提到要切實提高光伏和風電項目建設質量。加強對風電項目規劃建設安全管理，尤其是風機吊裝等高風險施工環節管理，確保不發生桿塔倒塌、葉片斷裂等事故。