發布兩女一男「婚紗照」遭質疑涉重婚　江蘇男編造言論被治安處罰

江蘇一名男子發布與兩位「新娘」共同拍攝的「婚紗照」，並稱「以後就是三口子」引發廣泛關注，有不少網民都質疑其是否涉嫌重婚罪，當地警方亦就此展開調查。



江蘇一名男子發布與兩位「新娘」共同拍攝的「婚紗照」，並稱「以後就是三口子」引發廣泛關注。（微博）

網絡中近日流傳兩條疑為微信朋友圈的截圖，第一條內容寫到，「本人楊某茲定於2022年2月22日22點，與兩位愛妻舉行結婚典禮，地點在老娘舅大酒店百合廳（人民路11號），我們恭候您和家人的到來。」

而另一條朋友圈中則寫到，「新郎是我，合法轉正」，「從此以後，一屋三人……以後就是三口子了。」並配以三人共同拍攝的「婚紗照」。

截圖一經傳播便引起廣泛關注，有網民認為是炒作行為，亦有網民指出若有人舉報朋友圈的發布者，「會判他重婚罪」。有內地律師認為，「一男二女」是不可能結婚的，重婚是破壞國家婚姻制度的犯罪行為，該朋友圈發布的內容違背了公序良俗，應予刪除改正。

《極目新聞》報道指，朋友圈提及的「老娘舅大酒店」確實存在，有酒店工作人員回應稱，酒店每晚營業至8時，不可能有人於晚上10時在酒店舉行婚禮，當地警方已就此事展開調查。

對此，江蘇省江陰市警方周五（25日）通報調查結果指，當事人楊某(男，33歲)為博取眼球，在網絡平台發布自己和妻子及妻子閨蜜3人合拍的多張照片，並編造「與兩位愛妻舉行結婚典禮」等虛假言論，造成負面社會影響，最終以涉嫌構事實擾亂公共秩序對楊某處以治安處罰。