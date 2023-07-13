自稱銀行高管　娶4妻育3孩呃3百萬賭博　犯重婚詐騙罪獲刑11年半

自稱「銀行高管」的44歲男子，2019年起與四名女子同時保持婚姻或同居關係，並先後生下一子二女，期間更騙取「妻子們」累計300萬元（人民幣，下同）用來賭博。事件敗露後，男子被起訴至法院，最終因犯重婚罪及詐騙罪，獲刑11年6個月，併處罰金10萬元。



顧某2016年與鄭小姐相識並墜入愛河。（視覺中國）

綜合內媒報道，自稱銀行高管、擁有名校學歷及加拿大國籍的顧某，2016年與鄭小姐相識並墜入愛河，兩人其後生下一名女兒，顧某提議之下在香港登記結婚，但因鄭小姐一直居於上海，所以希望能夠在上海領取結婚證，惟顧某每次都推三阻四。

鄭小姐心中帶着疑問，將電話打到顧某的父母家，這令她發現，顧某竟還有一名妻子麻小姐，二人也已登記結婚，且育有一子。同樣感到大吃一驚的還有麻小姐，因為她自覺和顧某戀愛、結婚一切正常，卻未料顧某在和自己結婚三個月前，就已和鄭小姐結婚。

顧某三年內先後與四名女子保持婚姻或同居關係。（視覺中國）

察覺到事情複雜性後，麻小姐更發現一張嬰兒出生證明，逼問之下，顧某承認在與麻小姐婚後的第六個月，還和另一名女子糜小姐以夫妻名義共同生活的事實，二人雖未有登記結婚，但育有一女。

不僅如此，顧某更先後騙取鄭小姐及鄭小姐親戚近200萬元，還以幫助移民為由騙取糜小姐80多萬元，亦曾以深圳有項目為由騙取合夥人30多萬元，並用騙來的錢財用來賭博。

顧某犯重婚罪及詐騙罪，獲刑11年6個月。（案件聚焦）

2021年2月，顧某因詐騙嫌疑，被上海警方拘捕到案。經過調查發現，顧某2011年和育有一子的徐某離婚；2016年11月和鄭小姐在香港登記結婚，育有一女；2017年1月，顧某與麻小姐在上海登記結婚，育有一子，並於2019年3月離婚；2017年7月，顧某與糜小姐以夫妻名義生活，育有一女；2020年11月，顧某在廣東隱瞞過往婚姻狀況，與李女士登記結婚，在與李女士結婚前，就騙取其50萬元。

檢察機關認為，顧某與多名女子同時保持婚姻關係，或以夫妻名義共同生活，行為構成重婚罪。此外，顧某還曾因挪用公款，被判處有期徒刑三年。日前，經過上海浦東新區人民法院審理判決，顧某犯重婚罪及詐騙罪，合併執行是11年6個月。罰金10萬元，剝奪政治權利一年。