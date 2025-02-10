內地頭等客諮詢值機職員反遭撕登機證　雲南麗江機場道歉

綜合內媒報道，一名孫姓男子發文稱，他於2月8日在麗江機場轉機時，值機櫃檯職員不僅未能回答問題，還撕掉了他的登機證。麗江機場於2月9日道歉，稱將按照規定嚴肅處理涉事職員。



旅客登機證被撕掉。（影片截圖）

旅客登機證被撕掉。（影片截圖）

據內媒《點時新聞》報道，網民孫先生拍片稱，他到出發大廳頭等艙值機櫃檯辦理業務，詢問是否有中轉櫃檯，值機員未回答。孫先生追問是否有中轉櫃檯，並稱機場指示牌有問題，值機員回應「別來問我」「（牌子）又不是我放的」。

旅客登機證被撕掉。（影片截圖）

而孫先生在更換櫃檯辦理業務時才發現剛才的值機員撕了登機牌，並取消了他的網上值機，男子還表示：此時距離航班截載僅剩5分鐘，再晚一點就無法辦理了，分明是故意陰人。

雲南麗江機場回應。

2月9日，雲南麗江機場官方微博發佈情況說明，指值機值班經理已當場對乘客致歉，隨後乘客順利登機，並將按照規定嚴肅處理涉事員工。