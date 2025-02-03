乘客稱飛機上撿到炮仗 桂林兩江機場：涉及人數較多，正核實調查
撰文：林芷瑩
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爆炸物、易燃物品、高壓氣體等物品均禁止攜帶上機，但近日有網民稱，自己乘搭山東航空一班由廣西桂林飛往福建廈門的航班上，在座位下檢到一枚炮仗。
2月2日，桂林兩江國際機場表示，正在核實調查事件。
1月31日，有網民拍片稱，當日乘坐山東航空SC2270由廣西桂林飛福建廈門的航班時，在座位下面檢到炮仗。
爆料網民稱，她下飛機時在腳下發現炮仗，目前正配合警方調查，由於航班是從鄭州出發，調查人員稱也不排除是通過鄭州的機場帶入。
山東航空客服稱，鞭炮不能帶上飛機 ，安檢問題應由機場負責。
航旅縱橫顯示，山東航空SC2270在1月31日從中午12時10分到下午2時20分執飛從鄭州到桂林的航線。
2月2日，桂林兩江國際機場安檢部門工作人員回應稱，目前正協助相關部門核實調查中，因為涉及人數較多，具體情況還需等待調查結果。
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