玉龍雪山索道纜車因大風降雪停運　大批遊客-6°C困山頂數小時

2月2日，雲南麗江玉龍雪山因大風及突降大雪，景區的索道纜車停運，大批遊客在-6°C的低溫下被困山頂數小時。

1月26日，玉龍雪山迎來今年首場大雪時，景區索道纜車曾經停運，大批遊客被困山上，由於道路嚴重結冰，回程的車輛只能緩慢行駛，出現嚴重的擁堵情況，景區亦一度暫停開放。



《封面新聞》報道，遊客張女士介紹，她在2月2日下午兩時許乘坐索道上到玉龍雪山山頂，當時氣溫為-6°C，因為突降大雪，下山索道停運，當時有上千人在山頂滯留長達3小時，「期間沒有任何人前來處理，最後不得不撥打110求助。這麽大的景區竟然沒有應急預案」。

張女士表示，由於路面結冰，當晚10時才返回酒店。她提出質疑，既然景區早知農曆新年期間山上會有大雪和強風，為何仍繼續對外售票。

2月2日，大批遊客被困玉龍雪山山頂。（影片截圖）

2月2日，玉龍雪山突降大雪，大批遊客被困山頂。（影片截圖）

遊客余女士當天也被困山頂，「由於風力過大索道停運，許多人在寒風中被困數小時」。她提到，從下午2時開始排隊等候下山，直至約6時才乘坐纜車下山，但在被困的幾個小時內，她沒有見到任何景區方面的人員出面解決問題，「大家只能焦急地等待」。

余女士憶述，在被困山頂期間，曾有景區工作人員向遊客兜售39元一瓶的氧氣瓶。她認為，今年1月下旬曾發生遊客因大雪天氣被困玉龍雪山，景區本應從中吸取教訓，完善管理措施。

玉龍雪山因大風及突降大雪，景區索道停運，纜車被大風吹至搖搖欲墜。（影片截圖）

有遊客拍攝纜車外情況，只見玉龍雪山不斷刮風下雪。（影片截圖）

2月4日，玉龍雪山景區的工作人員介紹，景區已實行限流措施，若遊客沒有提前預訂票務，則無法進入景區。

至於索道為何會臨時停運時，工作人員解釋，2月份是玉龍雪山的風季，通常在下午時段會出現不定時的大風天氣，索道公司會根據實際情況評估，一旦確認天氣狀況影響到索道的安全運行，就會立即停運，「只有在不可抗力因素影響下才會停運，並非隨意為之」。

2月2日，玉龍雪山景區索道因風雪天氣停運，大批遊客被困山頂數小時。（影片截圖）

2月2日，玉龍雪山景區索道因風雪天氣停運，大批遊客被困山頂數小時。（影片截圖）

針對2月2日有大批遊客被困山頂數小時一事，該工作人員表示，當日中午12時已開始對準備上山的遊客實行限流並勸返，因此實際滯留在山上的遊客人數肯定不足千人。每個索道車廂僅能容納8名乘客，由於當時風勢較大，索道運行速度比平時慢，導致等待時間延長，但最終所有遊客都安全下山。

對於遊客反映在等待過程中景區無人回應的問題，該工作人員予以否認，並稱當天景區啟動應急預案，在等待期間有工作人員安撫遊客情緒，提供糖果、零食和熱水，同時也有工作人員負責維持現場秩序。