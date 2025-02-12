曾隨主人跳江救人的｢白龍｣馬不幸離世：突發腸道疾病

內媒《上游新聞》報道，2月11日晚，曾隨主人跳江救人的馬兒「白龍」不幸死亡，初步分析死因為腸道發生絞窄。



男子騎馬救人。（影片截圖）

依立拜愛馬如命。（極目新聞）

據此前報道，2月4日，湖北仙桃一名男子溺水，其女也下了河想營救父親，一名來自新疆的男子騎馬施救，與另外兩名男子一起成功將父女二人救下。

男子騎馬救人。（影片截圖）

這名來自新疆的男子名為依立拜，隨他救人的白馬名為「白龍」。救人之後，白龍曾發高燒，2月9日再次發病；2月11日中午，「白龍」馬雙眼已看不見，肝臟出現異樣。

下水後白龍發燒，人們輪流照料。（上游新聞）

救援團隊人員之一華中農業大學教授肖思雨介紹，2月11日晚9時20分，「白龍」馬救治無效死亡。肖思雨補充說：「突發腸道的疾病，現有醫學也沒辦法。死因不是因救人嗆水所致，是突發腸道疾病。」

得知白龍馬的死訊，不少網民感到痛心：「很痛心，這是一匹奮不顧身衝到冷水裏救人的英雄馬。」「英雄一路走好。」「最善良勇敢的馬兒，走好。」

2月11日下午，救治「白龍」馬。（仙桃日報）

中國馬業協會在微信公眾平台介紹，馬匹並非天生適應深水環境，冬季漢江水溫較低，馬匹在水中浸泡後如未及時保暖，可能導致體溫驟降、肌肉痙攣，甚至引發代謝紊亂；江水中可能有污染物或尖銳物，馬匹皮膚劃傷後易感染，若未及時消毒可能發展為蜂窩組織炎或膿腫；嗆水或吸入異物可能引發肺炎，尤其是馬匹在緊張狀態下呼吸頻率加快，更易吸入江水；應激狀態下，馬匹可能出現腹瀉、食慾減退，長期可能發展為結腸炎等慢性疾病；水中阻力大，馬匹需消耗更多體力維持平衡，可能造成肌肉拉傷或蹄部韌帶損傷。