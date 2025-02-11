西安有動物園花268元可摸幼獅　與蛇、蜥蜴互動　園方稱確保安全

內媒《現代快報》報道，西安未央湖動物園推出268元（人民幣，下同）的套餐，可以與小獅子、鸚鵡、蛇、蜥蜴、蜘蛛等動物互動。園方回應稱，遊客和獅子等動物接觸時，一旁會有專業飼養員看護，確保動物和人的安全。



西安未央湖動物園。（現代快報）

報道指，西安未央湖動物園推出每人268元的套餐，包含在室內摸10分鐘小獅子、鳥咖門票、動物園門票、飲品食物。除了兩隻一個多月的小獅子外，鳥咖內還有鸚鵡、蛇、蜥蜴、蜘蛛等動物可供互動。

套餐內容。（現代快報）

動物園職員還解釋，在遊客與獅子等動物互動時，一旁會有飼養員看護，確保動物和人的安全。

報道指，內地此前有不少動物園推出與動物「零接觸」的項目，但均有不少爭議。有媒體表示，人類和野生動物應有的相處應有邊界意識，若非是專門飼養員，否則應減少所謂「親密接觸」。