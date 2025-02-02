「冰糖龜蜜」成內地街頭最新流行小食！　網民嘆殘忍：想想就難吃

冰糖葫蘆是許多人喜愛的甜食之一，不過中國東北部近期有不少攤販開始販賣一款名為「冰糖龜蜜」的糖葫蘆，只見攤販將糖淋在鱉（俗稱水魚）上，乍看之下相當衝擊，而這款「龜蜜」售價只要58元至100元人民幣（約港幣63元至109元）不等，雖然有許多人嚐鮮，但也引來不少吃驚的網友討論。



《中國報》引述《海報新聞》報道，這款「冰糖龜蜜」的製作方式沒有特定方式，有些攤販會先蒸熟、有的則是先炸過，不過後續大多會將鱉泡入糖水、凝固成「冰糖龜蜜」，最後再灑上白芝麻。

即睇「冰糖龜蜜」模樣：（按圖了解）



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有網友試吃後表示「味道甜甜、麻麻、辣辣還軟軟的，口感真的很奇怪」，社交網站影片中也能見到不少嘗鮮的人雖面有難色，但最終仍將「冰糖龜蜜」吃完，此外，不少社交網站上的照片顯示不只鱉被做成冰糖葫蘆，就連大白菜、小黃瓜、生蠔、大閘蟹、蔥、生薑和茄子等食材都出現。

不過「冰糖龜蜜」仍是最為吸睛的一款，相關影片引起網友熱議，有人表示：

．「哈哈哈，對不起我看到了真會買」

．「想想就難吃，這怎麼吃啊？」



也有人表示：

．「老實說有點殘忍」

．「買了只能用來煮湯吧？」

．「為了噱頭甚麼都敢做」



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