聖誕節去哪玩？ 盤點香港周邊四大滑雪場 更有全球最長室內雪道
聖誕節快到了，不想出國但又想享受白色聖誕的話，大灣區都有不錯的選擇！在深圳、廣州和珠海，至少有四個能滿足不同年紀的室內滑雪樂園，包括世界首創的立體交叉雪道，世界最長室內初級雪道，更有不同難度的玩雪設施，讓你在南方也能享受白色聖誕！
深圳：世界之窗·阿爾卑斯冰雪世界 20米高雪道超刺激
地理上最接近香港，又極具規模的要算是「世界之窗·阿爾卑斯冰雪世界」，羅湖過關後乘地鐵1號線到世界之窗站出口直達。一心去滑雪的話，可以不用購買世界之窗門票，直接購買冰雪世界門票即可。
阿爾卑斯冰雪世界分為滑雪區、溜冰區及冰雕區。滑雪區又分專業滑雪區及輪胎滑雪區。專業滑雪區設有一條約15米寬、約70米長的的專業滑雪道，上至下高度落差達20米，加上筆直且無柱式設計，可體驗從上而下俯衝的快感，喜歡刺激的話必要一試。
對於小朋友，溜冰區及冰雕區就是繽紛的嬉雪樂園，可以大玩車胎滑雪、冰上碰碰車、堆雪人、打雪仗等，是一家大小玩樂的好地方。
這裏打卡位極多，如北歐小鎮、時空隧道、國王城及欣賞透明冰雕等，部分區域更可以看到飄雪效果，都能令人感受到雪國的滋味。
深圳：世界之窗·阿爾卑斯冰雪世界
地址：深圳深南大道9037號世界之窗歐陸風情街
交通：地鐵1/2號線世界之窗站1出口
深圳：卡魯冰雪世界 深圳最大滑雪場
較遠一點的，位於龍華區觀瀾湖生態運動公社內，就有深圳目前最大的室內滑雪場，名為「卡魯冰雪世界」。
卡魯冰雪世界2023年4月開幕，佔地約1萬2千平方米，設有室內滑雪場及娛雪區兩大主題，其中滑雪場面積達到5,400平方米，為深圳目前最大的室內滑雪場，亦是廣東省冰雪運動訓練基地！
亮點之一，是場內無柱樑及超高的空間，視野相當開闊。雪場內採用彷真造雪技術，雪質接近天然粉雪，溫度保持在零下3度至5度之間。場內設有一條超過100米、寬20米的滑雪道，高低落差約10米，都能讓你享受到俯衝的快感！
娛雪區設則一個冰雪樂園，有雪圈滑坡、螺旋滑梯、兒童雪橇、兒童雪地車等，都能讓小朋友在安全環境下體驗置身雪地的樂趣。場內打卡位不少，包括瑞士少女峰觀景台、威尼斯聖馬可鐘樓、芬蘭獵人小屋，有如置身北歐童話小鎮！
滑雪之外，一樓還有親子暖房餐廳和DIY手工室，場館不定時開展DIY等活動。
卡魯冰雪世界位於觀瀾生態運動公社，附近有不少有趣的運動設施，有高爾夫球、馬術體驗、溜冰場、大型波波池、大型彈床館等遊樂設施，是一家大小度假「放電」的好去處。
深圳：卡魯冰雪世界
地址：深圳龍華區高爾夫大道15號觀瀾湖生態運動公社
交通：深圳地鐵4號線觀瀾站A出口
廣州：熱雪奇蹟 400米全球最長雪道
在廣州，也有規模十分大的室內滑雪場所。
位於廣州花都區的融創文旅城內的「熱雪奇蹟」，前身為「融創雪世界」，是廣州規模最大的室內冰雪主題樂園。
「熱雪奇蹟」佔地面積達7.5萬平方米，常年溫度保持在-4至-6度，場內以雪質柔軟細膩，媲美真正雪粉見稱，手感絕佳，打造一流的室內滑雪設施及體驗。
這裏設有5條不同難度的雪道，其中包括世界首創2條立體交叉雪道及1條長約460米全球最長初級雪道，滑道坡度最高達21°、滑道長與寬約460X50米，適合愛刺激的年青人。
除了滑雪場外，娛雪區和下雪體驗區提供不同的雪地玩樂設施，有電動電輪胎、雪地單車、波波池、空中步道、索橋等等，就像一個雪地的野外遊樂園一樣。下雪區更能體驗一邊下雪一邊玩雪的樂趣，感受雪國的真實情景。不懂滑雪的小朋友，這裏有兒童滑雪教學、青少年競技滑雪隊和教練團隊，提供即時教學，邊玩邊學，讓孩子們都能盡興而回。
廣州：融創雪世界（熱雪奇蹟）
地址：廣州花都區鳯凰北路78號融創文旅城
珠海：毛林金灣大酒店冰雪運動城 真雪打造的親子雪樂園
在珠海，則有位於珠海毛林金灣大酒店一樓的「冰雪運動城」，面積約有6,000平方米，是珠海最大的室內滑雪場。
相比廣州及深圳，珠海的冰雪運動城沒有極限的滑雪道，卻是一個色彩繽紛的冰雪遊樂場，絕對是一個玩雪的主題樂園。
場內有真冰面滑道、冰上滑梯、洞穴探秘、城堡迷宮等等，全部由真冰、真雪打造，主打一個真實的雪地，網絡平台稱這裏是「爾濱」同款冰雪世界，或許就是因為它由真雪打造，有像哈爾濱一樣的玩雪體驗而被冠上的稱號。
不懂滑雪的話，這裏有小海豚輔導工具可以推着玩，也可以坐上去由別人推着去「探險」，享受玩雪體驗。
珠海毛林金灣大酒店本身還是一個主打親子的主題酒店，除了冰雪運動城外，還有一個面積約有3,500平方米的兒童遊樂城，有巨型兒童城堡、水上搖搖車、碰碰車、VR遊戲等等，是華南最大的酒店遊樂綜合體，親子玩樂的好去處。
珠海：毛林金灣酒店冰雪運動城
地址：珠海金灣區三灶鎮金河東路577號
本文獲「當代中國」授權刊出，歡迎關注：https://www.ourchinastory.com/
延伸閱讀：聖誕好去處｜深圳商場布置一覽！打卡冰雪世界/薑餅咖啡屋/巨型聖誕樹