聖誕節去哪玩？　盤點香港周邊四大滑雪場　更有全球最長室內雪道

聖誕節快到了，不想出國但又想享受白色聖誕的話，大灣區都有不錯的選擇！在深圳、廣州和珠海，至少有四個能滿足不同年紀的室內滑雪樂園，包括世界首創的立體交叉雪道，世界最長室內初級雪道，更有不同難度的玩雪設施，讓你在南方也能享受白色聖誕！



深圳：世界之窗·阿爾卑斯冰雪世界 20米高雪道超刺激

地理上最接近香港，又極具規模的要算是「世界之窗·阿爾卑斯冰雪世界」，羅湖過關後乘地鐵1號線到世界之窗站出口直達。一心去滑雪的話，可以不用購買世界之窗門票，直接購買冰雪世界門票即可。

阿爾卑斯冰雪世界分為滑雪區、溜冰區及冰雕區。滑雪區又分專業滑雪區及輪胎滑雪區。專業滑雪區設有一條約15米寬、約70米長的的專業滑雪道，上至下高度落差達20米，加上筆直且無柱式設計，可體驗從上而下俯衝的快感，喜歡刺激的話必要一試。

世界之窗·阿爾卑斯冰雪世界的設計充滿異國色彩。（青青瘦了一圈@小紅書/當代中國授權）

世界之窗·阿爾卑斯冰雪世界是深圳最早的冰雪場地之一。（諾拉呀@微博/當代中國授權）

世界之窗·阿爾卑斯冰雪世界設有上至下高度落差達20米，加上筆直且無柱式設計，俯衝感覺超爽。（蠟筆小兮@小紅書/當代中國授權）

世界之窗·阿爾卑斯冰雪世界的賣點之一，是模仿阿爾卑斯情景環境設計，讓人有如置身真實雪國之中。（皮卡丘的紫藤蘿@小紅書/當代中國授權）

世界之窗·阿爾卑斯冰雪世界的另一亮點是滑雪區，設有一條長達70米的專業滑雪道，上至下高度落差達20米，俯衝下來要考膽量。（皮卡丘的紫藤蘿@小紅書/當代中國授權）

對於小朋友，溜冰區及冰雕區就是繽紛的嬉雪樂園，可以大玩車胎滑雪、冰上碰碰車、堆雪人、打雪仗等，是一家大小玩樂的好地方。

這裏打卡位極多，如北歐小鎮、時空隧道、國王城及欣賞透明冰雕等，部分區域更可以看到飄雪效果，都能令人感受到雪國的滋味。

深圳：世界之窗·阿爾卑斯冰雪世界

地址：深圳深南大道9037號世界之窗歐陸風情街

交通：地鐵1/2號線世界之窗站1出口

深圳：卡魯冰雪世界 深圳最大滑雪場

較遠一點的，位於龍華區觀瀾湖生態運動公社內，就有深圳目前最大的室內滑雪場，名為「卡魯冰雪世界」。

卡魯冰雪世界2023年4月開幕，佔地約1萬2千平方米，設有室內滑雪場及娛雪區兩大主題，其中滑雪場面積達到5,400平方米，為深圳目前最大的室內滑雪場，亦是廣東省冰雪運動訓練基地！

亮點之一，是場內無柱樑及超高的空間，視野相當開闊。雪場內採用彷真造雪技術，雪質接近天然粉雪，溫度保持在零下3度至5度之間。場內設有一條超過100米、寬20米的滑雪道，高低落差約10米，都能讓你享受到俯衝的快感！

深圳卡魯冰雪世界外型獨特，是觀瀾湖生態運動公社的地標。（觀瀾湖生態運動公社@FB/當代中國授權）

深圳卡魯冰雪世界有不同的設施提供，令遊玩更暢快。（Discover@大灣區@微博/當代中國授權）

深圳卡魯冰雪世界有專業區及娛雪區，適合不同年紀的人玩樂。（觀瀾湖生態運動公社@FB/當代中國授權）

深圳卡魯冰雪世界冰雕區十分受歡迎。（Discover@大灣區@微博/當代中國授權）

深圳卡魯冰雪世界內無柱樑及超高的空間設計，視野相當開闊。（Discover@大灣區@微博/當代中國授權）

深圳卡魯冰雪世界採用彷真造雪技術，雪質接近天然粉雪，溫度保持在零下3度至5度之間。（Discover@大灣區@微博/當代中國授權）

娛雪區設則一個冰雪樂園，有雪圈滑坡、螺旋滑梯、兒童雪橇、兒童雪地車等，都能讓小朋友在安全環境下體驗置身雪地的樂趣。場內打卡位不少，包括瑞士少女峰觀景台、威尼斯聖馬可鐘樓、芬蘭獵人小屋，有如置身北歐童話小鎮！

滑雪之外，一樓還有親子暖房餐廳和DIY手工室，場館不定時開展DIY等活動。

卡魯冰雪世界位於觀瀾生態運動公社，附近有不少有趣的運動設施，有高爾夫球、馬術體驗、溜冰場、大型波波池、大型彈床館等遊樂設施，是一家大小度假「放電」的好去處。

深圳：卡魯冰雪世界

地址：深圳龍華區高爾夫大道15號觀瀾湖生態運動公社

交通：深圳地鐵4號線觀瀾站A出口

廣州：熱雪奇蹟 400米全球最長雪道

在廣州，也有規模十分大的室內滑雪場所。

位於廣州花都區的融創文旅城內的「熱雪奇蹟」，前身為「融創雪世界」，是廣州規模最大的室內冰雪主題樂園。

「熱雪奇蹟」佔地面積達7.5萬平方米，常年溫度保持在-4至-6度，場內以雪質柔軟細膩，媲美真正雪粉見稱，手感絕佳，打造一流的室內滑雪設施及體驗。

廣州熱雪奇迹娛雪區的電動輪胎也是受歡迎遊戲之一。（當代中國）

廣州熱雪奇迹娛雪區的雪地單車十分受歡迎。（熱雪奇蹟官網/當代中國授權）

廣州熱雪奇迹娛雪區高中索道。（熱雪奇蹟官網/當代中國授權）

廣州熱雪奇迹的立體交叉雪道是全球首創的，提升滑雪的難度及暢快。（熱雪奇蹟官網/當代中國授權）

位於廣州的熱雪奇迹，設有不同難度的雪道，其中最長達400米，是全球最長雪道。（熱雪奇蹟官網/當代中國授權）

這裏設有5條不同難度的雪道，其中包括世界首創2條立體交叉雪道及1條長約460米全球最長初級雪道，滑道坡度最高達21°、滑道長與寬約460X50米，適合愛刺激的年青人。

除了滑雪場外，娛雪區和下雪體驗區提供不同的雪地玩樂設施，有電動電輪胎、雪地單車、波波池、空中步道、索橋等等，就像一個雪地的野外遊樂園一樣。下雪區更能體驗一邊下雪一邊玩雪的樂趣，感受雪國的真實情景。不懂滑雪的小朋友，這裏有兒童滑雪教學、青少年競技滑雪隊和教練團隊，提供即時教學，邊玩邊學，讓孩子們都能盡興而回。

廣州：融創雪世界（熱雪奇蹟）

地址：廣州花都區鳯凰北路78號融創文旅城

珠海：毛林金灣大酒店冰雪運動城 真雪打造的親子雪樂園

在珠海，則有位於珠海毛林金灣大酒店一樓的「冰雪運動城」，面積約有6,000平方米，是珠海最大的室內滑雪場。

相比廣州及深圳，珠海的冰雪運動城沒有極限的滑雪道，卻是一個色彩繽紛的冰雪遊樂場，絕對是一個玩雪的主題樂園。

場內有真冰面滑道、冰上滑梯、洞穴探秘、城堡迷宮等等，全部由真冰、真雪打造，主打一個真實的雪地，網絡平台稱這裏是「爾濱」同款冰雪世界，或許就是因為它由真雪打造，有像哈爾濱一樣的玩雪體驗而被冠上的稱號。

珠海毛林金灣酒店冰雪運動城內有不少適合兒童玩樂的設施，而且都富有色彩。（夏未盡@小紅書/當代中國授權）

珠海毛林金灣酒店冰雪運動城設有滑雪輔助設施，適合小朋友玩樂。（夏未盡@小紅書/當代中國授權）

珠海毛林金灣酒店冰雪運動城的特色之一，是全部由真冰、真雪打造而成。（夏未盡@小紅書/當代中國授權）

毛林金灣酒店冰雪運動城是現時珠海最大的滑雪場。（夏未盡@小紅書/當代中國授權）

不懂滑雪的話，這裏有小海豚輔導工具可以推着玩，也可以坐上去由別人推着去「探險」，享受玩雪體驗。

珠海毛林金灣大酒店本身還是一個主打親子的主題酒店，除了冰雪運動城外，還有一個面積約有3,500平方米的兒童遊樂城，有巨型兒童城堡、水上搖搖車、碰碰車、VR遊戲等等，是華南最大的酒店遊樂綜合體，親子玩樂的好去處。

珠海：毛林金灣酒店冰雪運動城

地址：珠海金灣區三灶鎮金河東路577號

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