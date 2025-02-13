玩耍不慎摔倒　20個月大孩子慘遭筷子捅穿上腭血流如注

國家兒童醫學中心、上海交通大學醫學院附屬上海兒童醫學中心近日收治一名緊急送醫的幼兒，其上腭部遭到筷子捅穿，送院時血流不止。幸好在多學科的保駕護航下，孩子目前順利渡過難關。



據院方介紹，2月7日下午，一對夫婦抱著20個月大的孩子來到醫院口腔頜面外科急診，當時孩子的鼻子內不斷滲出血液，母親衣服上滿是血跡。據了解，孩子是在在家玩耍一次性筷子時不慎摔倒，結果筷子插入了嘴內的「天花板」（上腭中），深度有4厘米左右，嘴巴和鼻子當場血流如注，之後家長自行把筷子拔除並將孩子送醫。

經檢查，口腔頜面外科副主任醫師梁贇判定其腭部為貫通傷，但刺入深度未知，無法判斷是否刺穿顱底。隨後的影像顯示，腭骨水平板穿通直徑約3mm，並有約3mm的骨片向上頂入鼻腔中，鼻內軟組織腫脹明顯。幸好，經神經外科和五官科緊急會診，排除了顱底損傷。

當晚，在完善術前檢查後，醫院副主任醫師梁贇和主治醫師白澤華一同為患兒進行全麻下急診手術，並發現口內傷口共有3條，推測筷子是從口腔前部劃破了腭前部黏膜，造成兩條傷口後，再斜向左上刺入硬腭中部，最終進入鼻腔。

醫生為患者清除了洞穿處的部分碎骨片，並嚴密縫合了口內傷口。患兒最終於2月8日早晨順利出院，但鑒於鼻腔內軟組織腫脹明顯，將於五官科繼續隨訪治療。