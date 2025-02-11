江蘇2歲童遭商場扶手電梯夾斷手指　家屬商場各執一詞

內媒《瀟湘晨報》報道，江蘇一名2歲孩童遭商場扶手電梯夾斷手指，家屬認為電梯的運營管理方應擔責，涉事商場職員則表示，警方已經介入，家屬可以通過法律途徑解決問題。



男童走向逆行電梯口。（CCTV畫面）

江蘇睢寧興美城市廣場2月10日在網絡上公布一段影片，該影片顯示，2月2日下午5點半左右，一名2歲左右的男童有家長在一旁的情況下，走向逆行的扶手電梯口。兒童摔倒後，手指插到電梯梯階板內並斷掉。

事發後，孩子已經被送往醫院。涉事商場表示，當日17時41分，職員開始尋找斷指，並於18時05分找到兩隻斷指後送至當地人民醫院。

職員尋找斷指。（CCTV畫面）

家屬稱孩子已截肢。（瀟湘晨報）

男童家屬則認為，電梯運營管理方的疏忽，是這場悲劇的根源，孩子目前已截肢。2月11日，涉事商場職員回應稱，警方已經介入，家屬可以通過法律途徑來解決問題。