43歲上海女豪擲450萬公款點男模：只為情緒價值　涉盜竊罪被拘

據上海電視台報道，上海一名43歲女子在酒吧找男模，3個月便花掉了450萬（人民幣，下同）的公款，涉盜竊罪被警方刑拘。



周女。（看看新聞）

報道指，上海43歲的周姓女子是某公司的財務，為了給母親治病，花光家中積蓄，其老爺、奶奶也對周女甩臉色，而丈夫常年不歸家，夫妻關係名存實亡。

周女因孤獨而沉迷網絡直播間打賞男主播，欠下債務，其丈夫也決定與周女離婚。離婚後，周女在網友的誘惑下，開始在酒吧點男模。曾有男模曾對周女表示，會為她養老送終。

男模曾稱會給周女養老。（看看新聞）

而周女明知賣酒的男服務員的嘴甜建立在金錢之上，但無法抵抗誘惑，最終將手伸向公款，3個月便花完了450萬元。

2024年12月13日，一名男子到寶山公安分局淞南派出所報案，稱自己的公司一下少了450萬，懷疑是財務偷的。據調查，周女從2024年10月至12月，總共轉走了公司公款約450萬。目前，周女因涉嫌盜竊罪被警方依法刑事拘留。