家政變家賊連偷九戶、以假換真？　上海警方連破盜竊案涉額達50萬

農曆新年將至，不少人會僱傭家政人員上門打掃衛生。近日，上海警方接獲多宗盜竊案，家政人員上門打掃後，屋主發現家中有財物被盜，涉案高達50萬元（人民幣，下同）。



上海長寧警方介紹，市民王女士報案稱，家中一隻價值約10萬元的手錶及一條頸鏈疑被人盜取。警員上門調查，發現王女士家大門沒有被撬開的痕跡，且手錶和頸鏈一直存放於臥室，一般親戚朋友到訪亦難以接觸，但王女士平日會讓家政人員上門打掃。近期，因原本常用的家政人員有事，便臨時讓另一名家政人員王某上門打掃。

王某在僱主家中盜竊的財物。（上海長寧警方）

針對賊人可能會出售財物變現，警方走訪了周邊奢侈品回收商店，最終在其中一間店內確認有人出售王女士的手錶，而此人正是家政人員王某。警方拘捕王某後，在其住處發現香煙、茶餅、美金、手機等大量無法交代來源的財物。

王某到案後交代，她會在打掃期間尋找價值高的財物，後趁僱主不注意偷偷藏匿帶離。由於被害人不太會仔細查看確認，王某幾次得手後愈發猖狂，先後在9名僱主家中盜竊大量財物，涉案金額累計約15萬元。目前，王某因涉嫌盜竊罪被刑事拘留，被盜物品正在聯繫受害者確認，案件正在進一步偵辦。

警方上門拘捕王某。（上海長寧警方）

王某先後在9名僱主家中盜竊大量財物，涉案金額累計約15萬元。（上海長寧警方）

上海浦東警方近日亦辦理一宗涉案價值40餘萬元的案件，作案的也是家政人員。

1月6日，市民劉女士報警稱，家中有5件奢侈品被人以假換真。經實地勘查、翻查閉路電視紀錄，警方未發現可疑痕跡，現場也無可疑人物出現，結合報警人提供的信息，初步推斷該案很可能是「家賊」所為。

劉女士介紹，平時上門的人不多，家中事務都交由保姆負責，為了找到滿意的保姆，她在半年內先後換過5人。警方調查後，發現保姆胡某去年12月18日辭職，同日其銀行賬戶上有一筆14萬元的轉賬，轉款方則是上海某二手奢侈品經營公司。該店舖工作人員稱，胡某當日出售4件奢侈品，價值總計14萬元。經確認，該4件奢侈品與報案人所述損失物品一致。

胡某在上海某二手奢侈品經營公司銷贓。（上海浦東警方）

1月15日，民警在湖北黃石拘捕胡某，並搜出一枚尚未銷贓的戒指。胡某到案後交代，她趁報案人及家屬外出期間，用網購的假貨以假換真，盜取真貨後再到二手奢侈品經營公司銷贓。目前，胡某因涉嫌盜竊罪被刑事拘留，該案正在進一步審理中。