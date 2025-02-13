繼「虎尿治風濕」後　又現動物園賣老虎毛　官方急查處

河南南陽野生動物園近日因被遊客發現售賣老虎毛，引發輿論關注。牌子上標明「老虎毛30元一份，可擋災辟邪」，消息曝光後，隨即在網絡上引發熱議。



內媒《上觀新聞》報道，南陽市職教園區網絡宣傳中心2月13日發布官方通報，表示已成立由旅遊、林業、市場監管等部門組成的聯合調查組進行調查，結果顯示，所售老虎毛為該動物園一名保潔員私自收集虎舍地面自然脫落的虎毛，並裝入小葫蘆掛件中出售。

河南南陽野生動物園因被遊客發現售賣老虎毛，引發輿論關注。（上觀新聞）

通報指出，售賣者為59歲的動物園保潔員郭某某，自春節以來，她在虎舍地面撿拾自然脫落的老虎毛，認為棄之可惜，遂裝入自購的9個陶質小葫蘆掛件（長3厘米、直徑約1.5厘米）中，並私自懸掛在虎舍旁售賣，每份標價30元（人民幣，下同）。截至目前，共售出3個，售價總計50元，其中1個售20元，2個各售15元。

南陽野生動物園官方工作人員此前已回應，園方堅決不允許售賣動物毛，並查證後確認是春節期間招聘的臨時保潔員私自設立廣告牌售賣，屬個人行為。目前該名保潔員已被開除，並列入黑名單，永不錄用。

南陽市職教園區表示，目前已對相關責任人展開調查，後續處理結果將進一步公佈。

園方查證賣老虎毛，確認是春節期間招聘的臨時保潔員私自設立廣告牌售賣，屬個人行為。（上觀新聞）

該事件引發大量網民討論，有網友留言「這真的有人買嗎？」「獵奇心理居然能有市場？」更有人調侃「和賣老虎尿哪個更離譜？」

事實上，野生動物園售賣「動物衍生品」並非首次引發爭議。今年1月，四川雅安碧峰峽野生動物園曾因出售虎尿而引起軒然大波。據媒體報道，該園區以50元一瓶的價格出售虎尿，並在瓶身標明「可治療風濕、跌打損傷、肌肉痠痛」等疾病，使用方式包括「兌白酒、用薑片蘸虎尿擦患處」，甚至提及「內服」，並提醒若有過敏症狀需暫停使用。

四川雅安碧峰峽野生動物園曾因出售虎尿而引起軒然大波。（上觀新聞）

碧峰峽野生動物園相關負責人1月23日接受採訪時解釋，園方並非以此作為營利手段，而是因遊客曾詢問相關民間偏方，才決定供應該產品。但對其療效，園方也無法給出明確結論，並強調「確實是真正的虎尿」。

不過，在輿論壓力下，該園已於1月23日緊急停止售賣虎尿。