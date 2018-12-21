【中國漫遊】湖南學生倒奶事件　涉事乳企被指盜用學生奶標識

湖南隆回縣羅洪中心小學的多名小學生，近日被拍攝到將未飲的牛奶倒進排水渠，引起社會熱議。 負責提供牛奶的湖南湘蜜乳業有限公司被指盜用學生飲用奶計劃商標，而且牛奶質量亦不合符標準。

近日湖南一段貧困戶學生倒牛奶的影片引起熱議，網民不明白為何學生這樣浪費。亦有家長就質疑牛奶是否過期或質量不達標。當時涉事的洪中心小學羅校長接受採訪時，還「拍心口」指質量沒問題，解釋是因為天氣冷喝不完才倒掉。

不過事隔幾日，劇情來個大逆轉。牛奶製造商湖南湘蜜乳業有限公司被指盜用學生飲用奶計劃商標。

學生飲用奶計劃，是內地源於2000年推廣的政策，旨在資助在校的中小學生可以喝到優質牛奶，所有學生奶不能在市場售賣，而且品質受到中國奶業協會監管。但奶協網站的111家注冊企業中，並未有湖南湘蜜乳業有限公司的名，即湘蜜乳業未經註冊，就用了學生飲用奶計劃商標。而且湘蜜乳業供應的學生奶成分中的蛋白質，亦不符合協會規定的標準。

湘蜜乳業被指壟斷湖南隆回縣300多間中小學的學生奶供應，其官方網站更標榜公司是湘中南地區唯一一家國家學生奶定點生產企業。不過今次事件發生後，湘蜜乳業暫時未有回應，甚至連官方網站亦連結不到。

（綜合報道）