火車上偷人手機還想從微信轉錢　笨賊卻誤將3000元轉帳給對方

日前，一列從遼寧大連駛向廣州的火車上發生了一宗離奇的手機盜竊案件。該小偷得手後，還想從對方的微信錢包轉帳偷錢，然而原本想從對方手機轉賬給自己的小偷，卻一不小心反而將3000元（人民幣，下同）從自己的微信錢包轉帳給對方。

小偷在火車上偷人手機還想從微信轉錢，卻反而將3000元轉帳給對方。（視覺中國／示意圖）

廣州鐵路警方介紹，12月21日凌晨，大連至廣州的T369次列車行至韶關時，有人報案稱被盜竊，警員隨即到現場了解情況。報警者楊先生稱，坐在其對面的女子盜竊他的手機，並企圖轉走其微信錢包內的資金。

經調查得知，坐在楊先生對面的周姓女子在凌晨趁楊先生沉睡之際，從他的背包內偷走手機，得手後發現對方的手機微信錢包內有3000多元餘額，企圖「一舉兩得」，欲將3000元錢轉帳給自己。

不料周女一不小心，竟反而將自己微信內的3000元轉帳到楊先生的帳戶。周女發現自己操作失誤後，想把錢重新轉回，但發現楊先生的微信轉賬需要輸入密碼，情急之下將楊先生踢醒，並要求對方歸還其誤轉的3000元。

楊先生醒來後覺得十分可疑，自己的手機竟突然在對方手上，又突然被存入3000元，他最終選擇報警。最終，周女被廣州鐵路公安根據相關規定，作出行政處罰。