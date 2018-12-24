【Sorry囉】武漢男叫外賣發現煙頭　店方：吃下去能食出一包煙

網上叫外賣卻發現內有煙頭，本來已令人氣憤，更有甚者，家住湖北武漢的劉先生遇到上述情況後留言投訴，竟遭到對方反脣相譏，稱「估計在（再）吃下去能吃出一包黃鶴樓（按：湖北省的一款香煙品牌）」。

武漢男叫外賣發現煙頭。（網上圖片）

本月21日中午，在武漢洪山區工作的劉先生從網上平台點了一份外賣，吃了兩口覺得有點不妥，吐出一看竟然發現是個煙頭。

他非常氣憤，隨後向外賣平台投訴，並在該店鋪頁面下點評道：「這家絕對不要吃了，我今天吃出了煙頭，還有我的牙齒印，我忽然覺得味道不對，吐出來一看，真的髒」。次日（22日），他發現店方對點評作出回覆，但內容卻讓他更加氣憤，寫道：「不好意思了，估計在（再）吃下去能吃出一包黃鶴樓。」

店方對點評作出回覆，寫道：「不好意思了，估計在（再）吃下去能吃出一包黃鶴樓。」（網上圖片）

店方事後向事主退款

劉先生覺得，商家根本沒有認識到自己的錯誤，竟然還這樣對待投訴的顧客。目前，他已經通過微博向食品藥品監督管理部門和外賣平台反映此事。

店方稱，當日劉先生點了一份鴨肉，優惠後價格不到10元（人民幣，下同）。他們很注意菜品衛生，對於劉先生吃出煙頭一事，他覺得很奇怪，懷疑是有人在「搗鬼」，一氣之下對劉先生的點評作出上述回應。不過回想一下，上述回應確實不妥當，不是正確處理投訴的方式。事後，他們向劉先生退錢，還賠了十多元。

事件引起網民議論，有人認為商家太霸道，有人覺得劉先生可能是「自編自導」來騙財：