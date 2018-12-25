【驚人天賦】台車房鸚鵡曬超強口技　完美模仿防盜喇叭開車引擎聲

網絡經常瘋傳鸚鵡模仿人類說話的搞笑片段，台灣一隻在車房生活的鸚鵡不但會「講人話」，學主人做生意大喊「老闆你好」，牠不但會模仿LINE語音來電的聲音，更會發出各種在修車廠出現的聲音，包括汽車防盜喇叭、開車引擎聲等近20種聲音，聽起來像真的一樣，超強口技震驚網民，大讚鸚鵡「超強」、「太可愛」及「好有戲的鸚鵡，超可愛的」。

片中鸚鵡先熱身，發出「篤！篤篤篤篤！」LINE語音來電鈴聲。（fb群組「爆廢公社」影片截圖）

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有網民將短片上載至facebook各個台灣群組，不但用文字交代鸚鵡在車房長大，而且用字幕交代牠在短短1.5分鐘內模仿哪種聲音，片中鸚鵡先熱身，發出「篤！篤篤篤篤！」LINE語音來電鈴聲，隨後開始展示驚人天賦，模仿汽車防盜器喇叭、防盜器上鎖、開車引擎聲、拆軚聲、貨車打燈及倒車、車輛無電聲音等，閉上眼聽還以為自己置身車房，模仿力驚人。

鸚鵡除精通車房內各種環境聲音，鸚鵡亦學足主人說「電池換掉」，更模仿主人做生意時大喊「頭家（意即「老闊」）早安」、「人客來坐，老闆你好」、「來，跟我走」、「來來，小心有車」，最後更說「中華民國萬歲」。

防盜器聲音難不到鸚鵡去模仿。（GettyImages/視覺中國）

短片獲多名網民讚好，紛紛留言指「超強」、「有夠厲害」、「牠好聰明」、「太可愛」、「國語也學得有模有樣」；亦有網民笑言影片證明環境對學習很重要的道理，「不只對人，對動物亦然」。

（綜合）