【王全璋案開審．有片】李文足拒坐國保車輛　赴天津聽審受阻

因「709事件」被羈押約3年半的維權律師王全璋，被控顛覆國家政權罪一案於今天（26日）上午8點半在天津開審。 王全璋妻子李文足清晨從家中下樓準備赴天津聽審，遭國保攔截，要求她乘坐國保車輛前往天津，但遭到李文足拒絕。 隨後，李文足和709事件另一位律師李和平的妻子王峭嶺皆被困家中。

李文足清晨下樓準備前往天津，但遭到國保阻攔。（Twitter）

王妻李文足昨（25日）透露，自己仍被國保限制在北京的家中，稱「我被控制不讓去天津旁聽」。她今天（26日）再發Twitter表示，自己清晨嘗試踏出家門，準備出發前往天津聽審。不過有國保、警車和外媒在樓下等候，國保要求李文足乘坐國保車輛去天津，但遭李拒絕。

隨後，國保將現場外媒記者驅逐，並嚴守小區各個大門，不准李文足和709事件另名律師李和平的妻子王峭嶺離開，兩人未能前往天津聽審。此外，王全璋家姐王全秀今晨7點左右抵達天津二中院附近，發現現場有不少警察和便衣戒備。

據早前報道，王全璋案件起訴書指，王長期受反華勢力滲透影響，多次接受境外組織培訓，逐漸形成推翻國家現行政治制度的思想，又指王自2009年起，以律師身分，多次接受境外組織提供的資金支持，成立公司及從事非法活動，並向境外提供攻擊內地法治及人權狀況的材料。

起訴書又指，王全璋在公共場所非法聚集滋事、利用輿論挑起不明真相的人仇視政府，組織、策劃和實施顛覆國家政權，以及推翻社會主義制度，行為觸犯刑法，嚴重危害國家安全和社會穩定，犯罪事實清楚，證據確實和充分，應該追究刑事責任。

（綜合報道）