紐西蘭變態母逼15歲女兒年半內賣淫逾千次　二審被加刑囚10年

強逼自己的骨肉賣淫，絕不配為人父母！紐西蘭一名母親竟強逼女兒由15歲生日開始長期賣淫，拖女兒走入「性奴地獄」，一年半內賣淫至少1000次，每天最多接5名客人。案件原本於今年3月判刑，狠母被判監6年11月，但由於各界不滿刑期過輕，結果在副檢察長上訴後，刑期加長至10年3個月，上訴庭法官更形容事件是「完全屬於最嚴重案例」。

強逼女兒賣淫的Kasmeer Lata，一判時刑期過輕惹爭議，日前被加刑至10年3個月。（nzherald影片截圖）

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來自斐濟的36歲狠母拉塔（Kasmeer Lata），在2014年帶着女兒到紐西蘭，在女兒15歲時強逼她賣淫，一年半內完成至少1000次性交易，賺取逾10萬紐西蘭元（約53萬港元）。今年3月，拉塔因干犯奴隸交易、性剝削未成年人士、強逼未成年人士賣淫獲利等罪，被判入獄6年11個月，判詞形容拉塔是「紐西蘭最受鄙視的女人」，法官又指她對女兒造成了長期、甚至無法挽回的傷害。

然而，當地輿論認為拉塔的刑罰太輕，在10月紐西蘭副檢察長Brendan Horsley決定提出上訴，他認為判決未能反映案件嚴重性，直言主審法官判刑太過寬鬆。本月19日，上訴庭終裁定拉搭刑期由6年11個月，加至10年3個月，最低刑期也由3年5個月加至5年。

上訴庭法官形容案件「完全屬於最嚴重案例」，不能因為只有一名受害人就低估拉塔罪行的嚴重程度，她對女兒施行了「最嚴重的性剝削」。根據紐西蘭刑法，干犯奴隸交易的最高刑罰是監禁14年，而拉塔亦是紐西蘭歷史上第三個被判奴隸交易罪成的人。

法院頒布了永久禁令，禁止公布少女的身份，但有紐西蘭傳媒聯絡到該少女。現已18歲的受害人指，自己第一次被逼賣淫是15歲生日，「她說我必須這樣做，但我不想」，到賣淫3個月後，她忍不住哀求母親說「我不想再這樣做了」，但拉塔拒絕讓女兒停下來。

拉塔在賣淫網站登廣告時，虛報女兒已18歲。她一開始又要求女兒在家裏接客，隨着愈來愈來嫖客點名，她又帶女兒到汽車旅館接客，每天最多接5名客人，一小時最高收費200紐西蘭元（約1000港元）。女兒感到極為無助，「我不知道該怎樣辦……我擔心如果我繼續這樣，沒有人會願意娶我，沒有人會願意娶一個曾和數百個男人睡過的女人」，她知道母親的做法大錯特錯，但卻沒勇氣告訴別人，具體的故事也已不想再提起。

（綜合）