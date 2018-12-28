【雪之戀】內地熱賣「人造雪粉」商家稱無毒　專家：工業級有害

雪花紛飛的照象在不少人心目中是浪漫的象徵，內地近日網上有一種利用白色粉末和水混合製成的「人造雪粉」爆紅，有不少網民將製作過程拍攝成短片在網上公開。但有專家提醒，該些「人造雪粉」的材料很可能是使用工業級的「聚丙烯酸鈉」，如不慎進入眼睛或誤食，可能會對身體有害，不建議讓孩子玩。

將一杯水倒進一小堆白色粉末，粉末隨即膨脹，再用雙手不斷揉搓，粉末就會漸漸變成一團細碎的白色物質，看起來像雪花一樣。教授製造「人造雪粉」的影片在網上爆紅，有不少網民看到後嘖嘖稱奇，並留言詢問購買途徑。「人造雪粉」在內地各大網購平台均有銷售，商家強調並不是真雪，是「聚丙烯酸鈉」，並宣稱其「高膨脹、高仿真、不黏手、無毒無害、無味」。甚至有商家稱「就算小朋友不小心吃了，吐出來、漱漱口即可」。

現在當紅的「人造雪」，專家建議，不適合給孩子玩。（翻攝網路）

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有商家表示，以往會買「人造雪」的大多是影樓、婚慶公司或者影視公司，需求量亦相當大。但最近一段「人造雪」在網上爆紅後，就多了不少個人買家。生活在南方阿瓊是其中一位個人買家，她上周買了數包「人造雪」。阿瓊坦言，會買「人造雪」是為了沒見過雪的孩子體驗一下「大雪」的感覺。

另一名李女士則稱，會買「人造雪」是因為正就讀小學孩子的功課。李女士解釋，孩子的自然科老師看到「人造雪」的影片後，認為能借此讓學生增長知識，遂買了不少「人造雪」在班上讓同學做實驗，「孩子回來跟我說，他也想試試，我就從網上給他買了一包」。

揉搓人造雪粉時會聞到有異味，說明其原料聚丙烯酸鈉有可能是工業級。（北京青年報）

但有內地傳媒引述專家指出，事實上聚丙烯酸鈉是一種新型高分子材料和重要化工元素，固態產品為白色（或淺黃色）塊狀或粉末。食品級的聚丙烯酸鈉可作為添加劑用於麵包、蛋糕、果汁、雪糕、酒類等食品中，工業級聚丙烯酸鈉則是用於造紙或當作水處理劑。

用作食品添加劑的聚丙烯酸鈉確是無毒無害，但工業級則有可能會摻進其他化學殘留物。（網上圖片）

北京化工大學材料科學與工程學院副教授陳東表示，一般來說聚丙烯酸鈉確是無毒無味，乾燥情況下呈白色粉末狀，溶於水後呈透明膠狀液體。「通常，純度高的食品級聚丙烯酸鈉很溫和，對人的皮膚沒有刺激，少量食用也是無害的。」

但陳東強調，從目前網上售賣的「人造雪粉」介紹來看，其所用的聚丙烯酸鈉很可能為工業級，不建議家長拿來給孩子玩，「工業級的聚丙烯酸鈉，可能在加工中會有其他化學物質殘留，殘留物質可能會對人體有害。陳東指，化學殘留物如果接觸到眼睛或被人誤食後，傷害會較大，一旦不慎進入眼睛要立刻用清水來沖洗，誤食後更一定要到醫院就醫，由專業人士來處理。

（北京青年報）