【中國漫遊】同學欠交功課累全班罰深蹲200下　女生雙腿痛到入院

11月初，河南禹州一間小學的五年級學生，因為有人未交齊功課，結果全班被罰連續做200下深蹲。 其中一位無欠交功課的女同學，做完200下深蹲，雙腿感到疼痛，要到醫院求醫，至今一個多月仍未能夠屈曲雙腿。

做運動可以強身健體，但如果過量或者姿色不正確，隨時適得其反，損害健康。

上月初河南禹州宏升小學五年級六班，因為有學生未能完成中文科功課，按照之前與老師的約定，全班人都要一齊做200下深蹲，包括十歲的的張家樂同學。張家樂做完200下深蹲後，雙腿一直痛，之後幾日情況更越來越嚴重，她父母才帶她去求醫，但事至今日已相隔個多月，張家樂的腿傷還未好轉，令張媽媽很擔心。而張家樂雖然不能上學，但仍然堅持在病床上自修。

而涉事的老師已經向家長道歉，校方亦指會提供協助，但就質疑張家樂的傷不一定是深蹲所造成。

香港浸大體育學系講師黃詠珊認為，即使是成年人連續做200下深蹲，都會令肌肉負荷過重，小學生的肌肉和骨骼發展未完整，未必適合連續做太多深蹲，否則容易令股肉受傷。

她又表示小學生視乎體質，最多每次做15下的深蹲已經是上限。又指做深蹲時雙腳要分開站立至與臀部成一直線，並且蹲下時，膝蓋不能超過腳尖，要和腳指保持同一個方向，否則會容易令關節受傷。