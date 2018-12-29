【有片】國防部發言人公布得獎名單　一本正經讀搞笑網名很有喜感

中國國防部在周四（27日）舉行例行記者會，發言人吳謙大校提到國防部在上周四（20日）透過官方微博舉行抽獎活動，以紀念解放軍海軍參與聯合國護航行動10周年，獎品是一套32枚的紀念封。

得獎的10位幸運網民。（微博）

吳謙隨後即場讀出10名幸運網民的微博網名，分別是「花卜頭」、「胡子才是本體」、「不思進取木頭花」、「煙染戲子顏」、「踏雪U林中郵」、「風景過客_」、「zwzwzwzwz」、「阿貍烤魚豆腐湯、「麻葉綠了」和「小軒窗」。由於網民的網名大都是千奇百怪、中英夾雜，甚至有不少意義不明，大有醉酒後胡言亂語之感。吳謙逐一讀出網名後，結果就有一種「一本正經地胡說八道」的違和感，令人忍俊不禁。

（綜合報道）

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